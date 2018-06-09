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Официально: новосибирцу достаточно 4197 рублей на продукты в месяц
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Официально: новосибирцу достаточно 4197 рублей на продукты в месяц 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
С начала года минимальный набор продуктов в Новосибирской области подорожал почти на 4%.
К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата.
По данным статистиков, в мае 2018 года условный минимум продуктов на месяц стоил 4197,42 рубля.
«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 26,1%, на долю молочных продуктов приходится 20,3%, плодов и овощей — 18,7%, мяса и мясопродуктов — 16,2%, рыбы — 5,5%, жиров — 4,8%, чая, соли и специй — 4,2%, сахара и кондитерских изделий по — 2,2%, яиц –2%», — сообщили в Новосибирскстате.
Только за последний месяц минимальный продуктовый набор подорожал на 1,5%, а с начала года его стоимость выросла на 3,8%.
Также статистики выяснили, что по сравнению с маем 2017 года новосибирцы стали тратить больше денег на молочные продукты, рыбу, чай, соль и специи, хлеб, крупы и макароны. Но при этом в структуре стоимости минимального набора продуктов снизилась доля сахара и кондитерских изделий, а также овощей и плодов.
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