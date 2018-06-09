Турецкий рисовый суп с индейкой

Наверное, не найдется ни одного человека, который был бы равнодушен к турецкой кухне. Этот край славится своими пряными и вкуснейшими кулинарными идеями. Если вы не первый раз задумываетесь о приготовлении блюда турецкой кухни, обязательно попробуйте приготовить этот удивительный суп с рисом, индейкой и сливками.

Такое блюдо имеет приятный пряный аромат, нежнейший вкус и уникальную текстуру. Порадуйте своих близких и гостей вашего дома столь оригинальной идеей. Они по достоинству оценят ваши эксперименты и обязательно попросят добавки.

Тщательно промыть под водой овощи. Очистить их от кожуры и нарезать небольшими кубиками.

Подготовить кастрюлю для супа и поместить в нее сливочное масло. Включить огонь и полностью растопить масло.

Добавить в емкость со сливочным маслом, оливковое масло и нарезанные мелкими кубиками морковь, лук и стебли сельдерея. Оставить на плите на 8-10 минут. Периодически помешивая смесь, чтобы она не пригорала.

Измельчить чеснок и смешать его в небольшой емкости с розмарином и тимьяном. Отправить травы в кастрюлю с будущим супом и оставить там на пару минут.

После того как овощи пропитаются ароматами трав, добавить в кастрюлю муку.

Вылить в кастрюлю бульон, добавить лавровый лист и довести смесь до кипения. Оставить блюдо на плите на несколько минут, пока суп не приобретет густую консистенцию.

Как только суп загустеет, добавить в него индейку и дикий рис.

Продолжить готовить суп на плите, периодически помешивая, до тех пор, пока не приготовится рис. После того как рис будет готов, залить массу сливками и хорошенько перемешать.

Перед снятием супа с плиты приправить его черным молотым перцем и солью.

Разлить суп в тарелки и украсить веточкой розмарина.