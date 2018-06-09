Куриный пирог с жареными овощами

Ни для кого не секрет, что овощи и курица являются очень полезными продуктами. Именно поэтому их нужно как можно чаще включать в свой рацион. Этот замечательный рецепт куриного пирога с овощами прельщает не только своими полезными свойствами, но и ярким и оригинальным внешним видом.

Такую интересную выпечку можно использовать для перекуса на работе или на пикнике. Блюдо получается одновременно легким и сытным и способно утолить голод проголодавшейся компании друзей и коллег.

Хорошенько промыть овощи и зелень. Цветную капусту поделить на маленькие соцветия, а морковь порубить на крупные куски. Мелко нарезать луковицу, а тыкву кусочками размером в 10 см.

Выложить овощи на противень для запекания, приправить их солью и сушеным шалфеем. Разложить по поверхности зубчики чеснока и сбрызнуть все двумя столовыми ложками оливкового масла.

Разогреть до 200 ˚С духовку и отправить в нее овощи. Запекать их в течение 40 минут.

Пока овощи будут обжариваться в духовке, подготовить начинку для будущего пирога. Для этого нарезать небольшими кусочками лук-шалот. Отправить его на разогретую сковороду с оливковым маслом и обжарить в течение 5-7 минут.

Как только лук-шалот станет мягким и прозрачным, добавить к нему розмарин, шпинат и шалфей и продолжить обжарку в течение 1 минуты.

Добавить в содержимое сковороды курицу и куриный бульон. Довести до кипения смесь, после чего добавить к ней кукурузный крахмал. Как только масса загустеет, добавить в нее жирные сливки и снять с огня.

Охладить обжаренные в духовке овощи и разрезать их на небольшие кусочки. Смешать овощи с курицей, включить огонь и довести смесь до кипения. Проверить блюдо на вкус и при необходимости приправить больше специями и солью.

Содержимое сковороды разделить пополам и разложить в две миски. Сверху начинку из овощей и курицы накрыть слоем теста. Придавить края теста вилкой, чтобы не вытекла во время запекания начинка. Разбить в небольшую емкость яйцо и взбить его. Кисточкой промазать слой теста.

Разогреть духовку до 190˚С и отправить в нее блюдо. Оставить пирог в духовке на 30 минут до образования румяной корочки.