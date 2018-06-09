8 пищевых привычек, которые стоит взять у греков

Полезные пищевые привычки — залог здоровья и долголетия. Эту прописную истину греки давным-давно освоили. Делимся с вами главными здоровыми привычками в питании греков, которые стоит взять на вооружение.

Начинать прием пищи с салатов

Начинать прием пищи со свежего салата вошло в ежедневную привычку у жителей Греции. Это блюдо считается чуть ли не самой любимой и главной едой греков.

Почему именно так? Во-первых, салат стимулирует аппетит перед главным блюдом, а во-вторых, помогает не переедать во время основного приема пищи. Дело в том, что овощи, входящие в состав салата, содержат огромное количество клетчатки, которая быстро заполняет желудок и утоляет чувство голода.

Использовать оливковое масло вместо растительного

Сложно представить себе греческую кухню без оливкового масла. Этот продукт растительного происхождения является основой греческой кулинарии. И хотя оливковое масло относится к жирам, использование этого ингредиента, по мнению греков, помогает организму усваивать полезные вещества пищи. Кроме того, греки привыкли добавлять масло оливы исключительно в овощные блюда. Такое решение позволяем им поддерживать в норме соотношение белков, жиров и углеводов в блюде.

Есть больше овощей

Греция — одна из немногих стран в мире, жители которой стараются съедать каждый день как можно больше свежих овощей. Конечно, в этом солнечном краю овощи есть круглый год, и они могут это себе позволить. Но главная их привычка далеко не в этом. Греки стараются отбирать только те овощи, которые выращены естественным способом. От привычных многим из нас овощей с нитратами и химикатами они предпочитают отказываться.

Добавлять в пищу орегано и лимонный сок

Эти два ингредиента обязательно есть в арсенале каждой греческой хозяйки. Подобное сочетание способно привнести любому блюду новый вкус. Даже обычный салат из свежих овощей с добавлением орегано и лимонного сока раскрывается по-новому. Помимо вкусовых качеств, лимонный сок и орегано являются главными источниками витамина С, который укрепляет иммунную систему. Кроме того, эти два продукта снижают уровень холестерина в крови и помогают организму быстрее усваивать железо.

Чаще включать в рацион блюда из зелени и листьев салата

Сложно представить греческую кухню без свежей зелени или пышных листьев зеленого салата. Эти продукты считаются самыми низкокалорийными, но при этом содержат в своем составе большое количество полезных веществ. Зелень обогащена витаминами группы А, В и Е, кальцием, магнием, фолиевой и аскорбиновой кислотой.

У греков есть одно правило: отдавать предпочтение исключительно дикой зелени. В ней содержится больше полезных микроэлементов. Зелень греки добавляют абсолютно во все блюда, а в листья салата даже заворачивают мясо, картофель, морковь и крупы.

Есть больше сыра

Молочная продукция жителями Греции очень ценится. Но здесь сыры вряд ли станут использовать для приготовления не самой полезной пищи, такой, как пицца, паста и бургеры. В Греции к сырам более уважительное отношение. В кулинарных творениях сыры могут быть использованы в качестве натурального заменителя соли. Этим и обусловливается такое огромное количество греческих блюд с добавлением сыра Фета. Им дополняют свежие и обжаренные овощи, зелень и даже фрукты.

Использовать травы в блюдах

В рационе греков немаловажная роль отведена травам. Их использование помогает значительно улучшить вкус блюд. Травы также позволяют уменьшить количество соли в блюдах. Таким образом еда становится не просто вкусной, но еще и очень полезной. Ведь именно в травах содержится множество уникальных и ценных микроэлементов для здоровья. К примеру, розмарин способен предотвращать появление аллергических реакций, а базилик — вообще повысить иммунитет.

Добавляйте травы как можно чаще в овощные блюда, супы и салаты, мясо и рыбу. С ними ваши блюда станут более полезными.

Фаршировать овощи

Оказывается, что греки одержимы фаршировкой. Они умело сочетают различные ингредиенты и придумывают новые оригинальные вкусы. Жители Греции фаршируют овощи сыром и травами, измельченным фаршем и кашами, другими овощами и фруктами.

Попробуйте разнообразить свое меню рецептами фаршированных овощей. Не ограничивайтесь банальной идеей начинать болгарские перцы фаршем. Введите в рацион куда более интересные порционные закуски из тыквы, баклажанов, цукини, томатов и грибов с различными начинками. Если подходить к этому процессу творчески, то можно нафаршировать практически любой выбранный овощ.