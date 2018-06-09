Чем поить ребенка летом?

Можно ли в жару пить кисель и компот детям?

Мы не против русской кухни. Но все же давать пить ребёнку в жару кисели, компоты и морсы не следует. Дело в том, что это вовсе не напитки. Для самых маленьких это отдельный приём пищи. А для детей постарше — третьи блюда, десерты.

Задача напитка — пополнить запасы воды в организме. После сладкого морса или компота ребёнок, наоборот, может захотеть пить.

Сладкое питье повышает уровень сахара в крови, а от этого появляется жажда. К тому же, такое понятие, как «перебить аппетит» тоже никто не отменял.

Жидкость с сахаром, а тем более, кисель — это сладкая среда во рту. И если ребёнок сразу после этого не прополощет рот или хотя бы не попьет чистой воды, зубки малыша окажутся под угрозой кариеса.

Кисели, морс, компот давайте малышу только в качестве третьего блюда или как отдельный приём пищи. Чтобы такое «питье» было максимально полезным, готовьте их из свежих фруктов и ягод. И старайтесь не кипятить живые ягоды дольше, чем это необходимо.

Что давать пить ребёнку в жару

Что же давать пить ребёнку, когда он просит? Чистую воду! В идеале — специальную, детскую. «Взрослая» бутилированная вода в зависимости от марки имеет разный минеральный состав, и даже если она официально не называется минеральной, концентрация солей в ней довольно высока. У ребёнка питье такой воды может вызвать повышенную нагрузку на почки и чревато проблемами со здоровьем.

Состав и минерализация воды обычно указаны на этикетке. Для малыша содержание солей в питьевой воде должно быть не более 200-400 мг/л.

Можно давать крохе чаи для детского питания. Они утоляют жажду и содержат разные полезные вещества. Некоторые из них улучшают сон, пищеварение, другие хороши как источник витаминов.

Питьевой режим ребенка в жару

Многие родители задаются вопросом — какой питьевой режим ребенка в жару? Педиатры предлагают вычислить это по формуле:

малыши в возрасте до одного года в летний зной должны ежесуточно пить примерно 130 — 150 мл жидкости на килограмм веса;

дети от одного года до трех лет должны пить 100-120 мл жидкости на килограмм веса. Более низкое количество рекомендуемой жидкости связано с тем, что дети уже получают ее из еды: жидкой пищи, фруктов и соков.

Чтобы проверить, хватает ли вашему ребенку питья в жару, проверьте его мочу. Если цвет насыщенно-желтый, а запах — резкий, это сигнал — малышу необходимо пить больше. Если моча желто-прозрачного цвета и запах не бьет вам в нос — причин для беспокойства нет.

И помните, что дети обычно забывают о питье — они могут увлечься игрой. Поэтому родителям необходимо напоминать о том, что пора пить. Именно так вы убережете своих малышей от риска обезвоживания в летний зной.

А что давать пить ребенку в жару? Самое лучшее — это вода. Поэтому, отправляясь с ребенком на прогулку, не забывайте брать с собой бутылочку с водой.

Проверенные рецепты вкусного питья для ребёнка:

Что Вам понадобится

Как готовить

Компот из чёрной смородины

Вода — 100 г, сахарный сироп — 30 г, чёрная смородина — 100 г.

Спелую смородину перебрать и промыть. Вскипятить воду с сахарным сиропом. В кипящий сироп положить смородину, прокипятить и вылить компот в фарфоровую чашку. Подавать охлаждённым.

Морс из клюквы

Вода — 200г, клюква — 50 г, сахарный сироп — 30 г.

Клюкву промыть в кипячёной воде, размять деревянным или фарфоровым пестиком в фарфоровой ступке, отжать сок и убрать в холодильник. Выжимки залить водой, вскипятить и процедить. В полученный отвар добавить сахарный сироп. После того как морс остынет, добавить в него отжатый сок.

Кисель из крыжовника

Крыжовник — 30 г, сахарный сироп — 30 г, вода — 200г, крахмал — 10 г.

Крыжовник очищаем от хвостиков, моем и складываем в кастрюльку. Заливаем горячей водой, вливаем сахарный сироп и варим, пока ягоды не станут мягкими. Затем добавляем крахмал, разведённый в отдельной посуде холодной кипячёной водой, при этом всё время мешаем кисель, чтобы не образовались комочки. Как только кисель закипит, он готов.