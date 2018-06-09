Баклажан с помидором — чудо-закуска на скорую руку

Если вы ждете гостей и хотите их угостить вкусным обедом, то в качестве закуски подайте запеченные овощи с сыром. Чеснок возбуждает аппетит, а сочетание баклажана с помидорами просто превосходно. Овощи, кстати, можно не запекать, а просто обжарить на растительном масле.

Понадобится:

1 баклажан,

2-3 ст. ложки оливкового масла,

3 помидора,

80 г тертого твердого сыра,

2 зубчика чеснока,

2 ст. ложки легкого майонеза,

зелень,

cоль, молотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны вымыть, нарезать кружочками, посолить, поперчить, полить оливковым маслом и перемешать. Помидоры вымыть, обсушить и нарезать кружочками. Баклажаны выложить на противень. Запекать в нагретой до +180°С духовке 5-7 минут.

Чеснок очистить и мелко нарезать, соединить с тертым сыром, легким майонезом, молотым перцем и перемешать.

На кружочек баклажана выложить кружочек помидора. Сверху положить 2 ч. ложки сырной смеси, разровнять. Украсить зеленью.