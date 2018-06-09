Если вы ждете гостей и хотите их угостить вкусным обедом, то в качестве закуски подайте запеченные овощи с сыром. Чеснок возбуждает аппетит, а сочетание баклажана с помидорами просто превосходно. Овощи, кстати, можно не запекать, а просто обжарить на растительном масле.
Баклажан с помидором/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
1 баклажан,
2-3 ст. ложки оливкового масла,
3 помидора,
80 г тертого твердого сыра,
2 зубчика чеснока,
2 ст. ложки легкого майонеза,
зелень,
cоль, молотый черный перец по вкусу.
Приготовление:
Баклажаны вымыть, нарезать кружочками, посолить, поперчить, полить оливковым маслом и перемешать. Помидоры вымыть, обсушить и нарезать кружочками. Баклажаны выложить на противень. Запекать в нагретой до +180°С духовке 5-7 минут.
Чеснок очистить и мелко нарезать, соединить с тертым сыром, легким майонезом, молотым перцем и перемешать.
На кружочек баклажана выложить кружочек помидора. Сверху положить 2 ч. ложки сырной смеси, разровнять. Украсить зеленью.