Самые здоровые продукты могут быть очень вредны 

Данные, полученные при проведении ряда последних исследований, свидетельствуют: здоровые продукты могут вызывать нежелательные реакции в организме и ухудшать самочувствие. Красное вино. Этот напиток отличается высоким содержанием антиоксидантных компонентов полифенолов, чье полезное действие на сосуды уже не раз подтверждалось экспериментами. Но полифенолы также могут провоцировать мигрень — и для этого достаточно выпить всего бокал вина. По словам российского врача-иммунолога Елены Миловидовой, диоксид серы, который присутствует в вине, запускает механизмы приступа бронхиальной астмы. К счастью, он улетучивается после откупоривания бутылки, поэтому после открытия вино лучше пить не сразу, а немного выждав. Рис. Сотрудники Гарвардской школе общественного здоровья обнаружили: люди, которые употребляют белый рис чаще 3-4 раз в неделю, на 10% чаще рискуют заболеть сахарным диабетом 2-го типа. Этот рис значительно обработан и лишен множества микроэлементов, при этом он богат быстрыми углеводами, которые делают гликемический индекс продукта высоким, что означает: после его употребления в крови резко повышается уровень глюкозы. Мед. Даже самый хороший мед обладает довольно высоким гликемическим индексом, а способностью портить зубную эмаль, утверждает московский врач-стоматолог Виктор Елисеев, мед даже превосходит сахар, поскольку является вязкий и прилипчивым продуктом. Также всегда нужно помнить о том, что при температуре выше 45 градусов молекулярная структура меда разрушается, а при температуре больше 60-80 градусов и вовсе образуется вещество оксиметилфурфурол — потенциальный канцероген для печени. Овсянка. Овсяная крупа содержит фитиновую кислоту, тормозящую усвоения кальция в кишечнике. Поэтому употреблять ее ежедневно не следует. Особенно опасна овсянка в этом плане для женщин старше 45-50 лет, в этом возрасте повышается риск остеопороза. Ранее МедикФорум писал о том, что обычные куриные яйца, как выяснилось, могут быть «лекарством» от инсульта.