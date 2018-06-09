В Барнауле 10 июня отмечают День мороженого

Всемирный день мороженого отмечают 10 июня, в Барнауле по этому случаю устроили праздник для детей.

В городскую библиотеку №18 пригласили Деда Мороза, Снежную Королеву, провели для детей мастер-классы, игры, конкурсы и, конечно, рассказали об истории одного из самых любимых лакомств.

«Мы отмечаем День мороженого второй год подряд, — рассказала АиФ-Алтай Радмила Адамова, заведующая библиотекой № 18. — Сегодня к нам пришло около 30 детей, и это не организованная группа, а наши читатели, которые приходят в библиотеку постоянно».

Каждый гость смог создать собственное мороженое, только вот «ингредиентами» для него стали не молоко и сахар, а пластилин, акварель, гуашь и карандаши. После этого в библиотеке прочли произведения «Дворец из мороженого» (Джанни Родари) и «Калоши и мороженое» ( Михаил Зощенко ), а детей угостили настоящим пломбиром.

Ребятам было очень интересно узнать об истории мороженого. Как рассказала Радмила Адамова, с древних времен в разных странах замораживали фруктовые соки, пытались смешивать молоко с сахаром или снег и лед с кусочками фруктов.

Сейчас существует очень много видов мороженого. Одни из самых необычных — это мороженое из огурцов и помидоров, которое делают в Южной Америке. Есть мороженое с перцем, с укропом и другими неожиданными ингредиентами.

Справка

История мороженого насчитывает, по некоторым данным, около 4 тысяч лет. В Древнем Китае к столу подавались десерты, напоминающие мороженое: снег и лед с кусочками апельсинов, лимонов и зернышками гранатов. Древние персы строили для сохранения льда специальные сооружения и наслаждались охлажденными соками, винами и молочными продуктами.