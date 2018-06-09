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В Барнауле 10 июня отмечают День мороженого
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В Барнауле 10 июня отмечают День мороженого 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Всемирный день мороженого отмечают 10 июня, в Барнауле по этому случаю устроили праздник для детей.
В городскую библиотеку №18 пригласили Деда Мороза, Снежную Королеву, провели для детей мастер-классы, игры, конкурсы и, конечно, рассказали об истории одного из самых любимых лакомств.
«Мы отмечаем День мороженого второй год подряд, — рассказала АиФ-Алтай Радмила Адамова, заведующая библиотекой № 18. — Сегодня к нам пришло около 30 детей, и это не организованная группа, а наши читатели, которые приходят в библиотеку постоянно».
Каждый гость смог создать собственное мороженое, только вот «ингредиентами» для него стали не молоко и сахар, а пластилин, акварель, гуашь и карандаши. После этого в библиотеке прочли произведения «Дворец из мороженого» (Джанни Родари) и «Калоши и мороженое» (Михаил Зощенко), а детей угостили настоящим пломбиром.
Ребятам было очень интересно узнать об истории мороженого. Как рассказала Радмила Адамова, с древних времен в разных странах замораживали фруктовые соки, пытались смешивать молоко с сахаром или снег и лед с кусочками фруктов.
Сейчас существует очень много видов мороженого. Одни из самых необычных — это мороженое из огурцов и помидоров, которое делают в Южной Америке. Есть мороженое с перцем, с укропом и другими неожиданными ингредиентами.
Справка
История мороженого насчитывает, по некоторым данным, около 4 тысяч лет. В Древнем Китае к столу подавались десерты, напоминающие мороженое: снег и лед с кусочками апельсинов, лимонов и зернышками гранатов. Древние персы строили для сохранения льда специальные сооружения и наслаждались охлажденными соками, винами и молочными продуктами.
В Европу рецепт мороженого привез Марко Поло. В России мороженое в современном его виде появилось в XVIII веке.
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