Ещё
Маршрутная сеть в Нижнем Новгороде изменится после закупки автобусов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маршрутная сеть в Нижнем Новгороде изменится после закупки автобусов 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Первые общественные обсуждения новой маршрутной сети общественного транспорта Нижнего Новгорода прошли в Московском районе, сообщает пресс-служба городской администрации.
Встреча продолжалась около двух часов, жители задавали вопросы о таких маршрутах как 78 и 45, предлагали продлить или изменить путь некоторых автобусов. По словам директора департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Елены Кузнецовой, специалисты проанализируют все вопросы, которые задали нижегородцы. Через полтора месяца горожанам будет представлен доработанный материал.
Елена Кузнецова также отметила, что для успешного обновления маршрутной сети нужно приобрести новый подвижной состав для МП «Нижегородпассажиравтотранс». В ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться на совместных заседаниях мэрии и регионального министерства транспорта.
«Пока не будет закуплен новый подвижной состав, не будет доработана с участием горожан новая маршрутная сеть, все останется по-прежнему, — сообщила Елена Кузнецова. — Мы не можем жителей нашего города оставить без транспортного сообщения».
По ее словам, глава города поручил решить этот вопрос до конца года. Генеральный директор «Нижегородпассажиравтотранса» Артем Коновалов подчеркнул, что новый автопарк необходим предприятию, на морально и технически устаревших автобусах ездить нельзя.
Ранее сообщалось, что профильный департамент уже подготовил проект обновленной маршрутной сети Нижнего Новгорода, но его визуализация оказалась слишком сложной. Поэтому мэр поручил разработать схемы, которые нижегородцы смогут легко проанализировать. Проект новой маршрутной сети сотрудники департамента транспорта в июне будут обсуждать на встречах с жителями города.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
В Нижегородской области подешевели яйца, черный чай и картофель Игра или чувство одиночества? Почему летом дети убегают из дома На детском языке о деньгах. Мобильное приложение для финансовой грамотности
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади40
Началова рассекретила богатого жениха10
5 шокирующих фактов о клубнике4
Истинные лица знаменитостей
Диета для ленивых: минус 5 кг за 7 дней2
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
08:00
Истинные лица знаменитостей
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
14:06
Вместо этих продуктов мы покупаем подделки
Еда Здоровье
10:16
Знаменитости, которые избавились от беременности
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение