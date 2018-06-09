Маршрутная сеть в Нижнем Новгороде изменится после закупки автобусов

Первые общественные обсуждения новой маршрутной сети общественного транспорта Нижнего Новгорода прошли в Московском районе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Встреча продолжалась около двух часов, жители задавали вопросы о таких маршрутах как 78 и 45, предлагали продлить или изменить путь некоторых автобусов. По словам директора департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Елены Кузнецовой, специалисты проанализируют все вопросы, которые задали нижегородцы. Через полтора месяца горожанам будет представлен доработанный материал.

Елена Кузнецова также отметила, что для успешного обновления маршрутной сети нужно приобрести новый подвижной состав для МП «Нижегородпассажиравтотранс». В ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться на совместных заседаниях мэрии и регионального министерства транспорта.

«Пока не будет закуплен новый подвижной состав, не будет доработана с участием горожан новая маршрутная сеть, все останется по-прежнему, — сообщила Елена Кузнецова. — Мы не можем жителей нашего города оставить без транспортного сообщения».

По ее словам, глава города поручил решить этот вопрос до конца года. Генеральный директор «Нижегородпассажиравтотранса» Артем Коновалов подчеркнул, что новый автопарк необходим предприятию, на морально и технически устаревших автобусах ездить нельзя.

Ранее сообщалось, что профильный департамент уже подготовил проект обновленной маршрутной сети Нижнего Новгорода, но его визуализация оказалась слишком сложной. Поэтому мэр поручил разработать схемы, которые нижегородцы смогут легко проанализировать. Проект новой маршрутной сети сотрудники департамента транспорта в июне будут обсуждать на встречах с жителями города.