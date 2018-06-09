Что ещё приготовили для вас маркетологи

Реклама окружает нас повсюду, и иногда маркетологи так искусно заманивают нас в магазины и рестораны, что устоять практически невозможно. Однако стоит всё-таки знать, какими уловками они пользуются. Возможно, это поможет вам сэкономить деньги и сохранить здоровье.

1. Выбирая картошку фри в ресторане быстрого питания, отдавайте предпочтение стандартной порции. Вес большой порции, которая стоит раза в полтора дороже, лишь на 10-15 г больше, чем вес стандартной.

2. Бургер, который вы видите на картинке, никогда не будет выглядеть так же в реальности. Ведь существует целая армия специалистов, которые создают макеты блюд для съёмок. Несъедобные ингредиенты, химические покрытия и краски, не до конца доготовленные компоненты и искусственные фрукты и овощи — вот что входит в состав бутербродов на картинке.

3. Изучая прилавки, вы всегда находите самые выгодные предложения? Как бы не так, за вас всё давно решили маркетологи. Они распределяют товары и ценники так, чтобы вы купили то, что нужно им.

4. Что вы выберите: стакан водопроводной воды или стакан воды из бутылки? Наверняка вы выберете второй вариант. Что ж, придётся вас разочаровать: надписи на бутылках из серии «талая», «ледниковая», «артезианская» производители наносят по своему усмотрению, и не исключено, что на самом деле в бутылке та же водопроводная вода.