Ещё
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что ещё приготовили для вас маркетологи 

Рамблер 2 часа назад
Реклама окружает нас повсюду, и иногда маркетологи так искусно заманивают нас в магазины и рестораны, что устоять практически невозможно. Однако стоит всё-таки знать, какими уловками они пользуются. Возможно, это поможет вам сэкономить деньги и сохранить здоровье.
1. Выбирая картошку фри в ресторане быстрого питания, отдавайте предпочтение стандартной порции. Вес большой порции, которая стоит раза в полтора дороже, лишь на 10-15 г больше, чем вес стандартной.
2. Бургер, который вы видите на картинке, никогда не будет выглядеть так же в реальности. Ведь существует целая армия специалистов, которые создают макеты блюд для съёмок. Несъедобные ингредиенты, химические покрытия и краски, не до конца доготовленные компоненты и искусственные фрукты и овощи — вот что входит в состав бутербродов на картинке.
3. Изучая прилавки, вы всегда находите самые выгодные предложения? Как бы не так, за вас всё давно решили маркетологи. Они распределяют товары и ценники так, чтобы вы купили то, что нужно им.
4. Что вы выберите: стакан водопроводной воды или стакан воды из бутылки? Наверняка вы выберете второй вариант. Что ж, придётся вас разочаровать: надписи на бутылках из серии «талая», «ледниковая», «артезианская» производители наносят по своему усмотрению, и не исключено, что на самом деле в бутылке та же водопроводная вода.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изуродованную Корикову утешают после съемок1
Звезда бурлеска рассказала, чем удивляет в постели12
Как сейчас выглядит Екатерина Гусева9
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади43
Началова рассекретила богатого жениха13
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
08:00
Истинные лица знаменитостей
Звёзды
02:49
Как сейчас выглядит Екатерина Гусева
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
14:06
Вместо этих продуктов мы покупаем подделки
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение