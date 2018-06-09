Учимся поддерживать водный баланс в организме: 5 причин пить много воды

Без воды ни один организм не будет функционировать правильно. Недостаток жидкости ведет к «высыханию» клеток. Если не восполнить недостаток воды, они гибнуть. Такой процесс называется обезвоживанием. При недостаточном поступлении воды, человек начинает чувствовать слабость и усталость. Влага выходит из тела даже при дыхании. Прибавьте к этому потоотделение и мочевыделение. Поэтому, чтобы не допускать обезвоживания, потери воды нужно регулярно восполнять. МедикФорум собрал советы, которые позволят сохранить правильный водно-солевой баланс.

Определение нормы потребления воды

Часто можно услышать, что каждый день организм должен получать как минимум 1,5 л воды. На самом же деле количество необходимой жидкости определяется массой тела. Сколько же нужно пить воды в день? Стратегия расчета нормы очень проста: на 10 кило должно приходиться 0,3 л воды. Получается, при 70-килограмовом весе человеку рекомендуется выпивать от 2,1 л воды в день. А если вы ведете активную жизнь, болеете или находитесь в стрессовой ситуации, количество воды на кило нужно увеличить до 40 мл. Если же в течение дня вы употребляете сочные продукты (овощи или фрукты), то количество потребляемой жидкости можно немного сократить.

Правила питья воды

Казалось бы, уж что-что, а воду пить — невелика наука. Захотелось пить — выпил. Но не стоит ориентироваться исключительно на жажду, ведь вы уже рассчитали свою норму жидкости в день. Значит, стоит взять на заметку несложные правила:

1. Первая порция выпивается сразу же после сна. Это своего рода «пусковой механизм» организма. 2. Жидкостью ЖКТ подготавливается к работе за полчаса до трапезы. Многие делают все наоборот. При этом не стаканом воды, а компотом, чаем или кофе. 3. Трапеза также завершается употреблением воды — через пару часов. В это время пищеварительный процесс находится на завершающей стадии. Очень часто желание что-нибудь «закинуть» в рот на самом деле является обыкновенной жаждой. Сухость во рту организмом нередко интерпретирует как недостаток пищи. Чтобы не ощущать чувства голода, важно выпивать воду в достаточном количестве и устраивать в течение дня легкие перекусы. К этим советам обязательно должны прислушаться те, кто следит за своей фигурой или сидит на диете.

5 причин пить воду

Вода помогает при аллергии Дефицит жидкости приводит к тому, что усиливается выработка гистамина — БАВ, которое регулирует многие функции в организме. Оно начинает распределять оставшуюся жидкость так, как считает нужным. Если же гистамина выделится слишком много, может начаться аллергия. Поэтому аллергикам крайне важно пить достаточно воды, чтобы не провоцировать аллергию или облегчить ее симптомы.

Контроль давления Кровь на 92% состоит из воды. Соответственно, при недостатке жидкости в организме кровь сгущается и повышается давление. Таким образом, правильный питьевой режим особенно показан гипертоникам. Помимо этого, когда кровь замедляет ход, замедляется работа мозга, который не получает достаточно кислорода. Облегчение болей в суставах Обезвоживание — причина обострения артритов, артрозов, остеохондрозов. Объяснить это просто: медленное кровообращение ведет к «голоданию» и быстрому изнашиваю хрящей. Поэтому важно не только заниматься спортом, но и соблюдать рекомендации по поддержанию питьевого баланса. Кстати, во время интенсивных тренировок желательно делать глоток незаменимой жидкости каждые полчаса. Нехватка воды в организме во время занятий спортом может привести к головным болям. Если не получается пить воду на самой тренировке, стоит выпить стакан воды до нее. Помощь в похудении Вода ускоряет все обменные процессы в организме, включая сжигание жиров. Если же организм обезвожен, он начинает запасать воду, в том числе и в жировых тканях. 200 мл воды за полчаса уменьшает съедаемые порции. Также, если вы регулярно пьете воду, вы не перепутаете жажду с голодом и не станете лишний раз перекусывать. Средство по уходу за внешностью Обезвоживание — это причина сухости кожи, морщин, слабости локонов. Так что выпивать норму воды в день, чтобы поддерживать здоровье волос, не только проще, но и дешевле: не нужно покупать различные косметические средства с сомнительным эффектом.

Нужно ли себя заставлять пить воду?

Если вы выпили определенное количество воды, но еще не достигли показанной вам нормы, а пить больше не хочется, не стоит «вливать в себя» жидкость через силу. Приучение к правильному употреблению воды должно быть постепенным. С каждым днем надо увеличивать дозу понемногу. Если вы раньше всегда пили мало, то организм научился «притуплять» чувство жажды, поэтому при резком увеличении количества жидкости, ему начинает казаться, что он потребляет ее с избытком. Это далеко не хорошая привычка, потому что со временем она приводит к хроническому обезвоживанию.

Чтобы придать воде более приятный вкус, в нее можно положить дольку лимона. Кстати, это еще и полезно, потому что лимон как бы пробуждает пищеварительную систему. Такую воду полезно пить перед едой. Лимонный напиток полезен для тех, кто хочет похудеть, поскольку в цитрусе содержатся вещества, которые расщепляют жиры, усиливают секрецию желудочного сока и ускоряющие обмен веществ. Если с правильным подходом у к питью воды не получается, начните думать о ней, как о лечебном препарате, и пейте ее понемногу в определенное время дня, как назначенное доктором лекарство. По сути дела, именно этим она и является. Многие думают, что выпивая в день 8 стаканов чая, они потребляют необходимое количеством жидкости. Однако это не совсем верно, потому что организм воспринимает чай, кофе, соки, компоты и молоко не как жидкость, а как пищу. Не зря в древности люди говорили не «выпить молока», а «поесть молока». Конечно, наше тело способно выделить воду из перечисленных напитков, но на это ему придется потратить больше энергии. Делая выбор в пользу чистой воды, вы облегчаете работу организму и точно знаете, какое количество жидкости было ему доступно. Кроме того, многие врачи утверждают, что кофе и чай содержат кофеин, который способствует не насыщению организма жидкостью, а наоборот — обезвоживанию. И все же, это не значит, что нужно совсем исключить эти напитки из своего рациона. Просто нужно следить, чтобы количество воды было больше такового чая и прочих напитков.

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