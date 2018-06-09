7 видов мороженого, о котором вы даже не слышали

10 июня отмечается Всемирный день мороженого.

История одного из самых любимых лакомств насчитывает, по некоторым данным, около четырех тысяч лет. За это время кулинары со всего мира создали бессчетное количество видов мороженого. И если эскимо в шоколадной глазури и пломбир в вафельном стаканчике знакомы всем, то о некоторых видах мороженого многие даже не слышали.

Редакция АиФ-Алтай нашла семь видов мороженого по самым необычным рецептам.

Акутак

Акутак, который еще называют «эскимосским мороженым», представляет собой взбитый жир с ягодами и иногда с рыбой и мясом. Для акутака берут морошку, клюкву, малину, водянику, а для его основы оленье сало, тюлений жир. Также эскимосское мороженое приправляют листьями, кореньями и сахаром.

Фалуде

Фалуде — это один из первых известных видов мороженого, он появился в Vвеке до н.э. Его до сих пор готовят в Иране, Индии и Пакистане. В древние времена персы хранили горный лед в якчалах — «прародителях» современных холодильников.

Традиционный рецепт фалуде — это замороженные нити пищевого крахмала с розовой водой, лаймовым соком и молотыми фисташками.

Спагетти-айс На фалуде похож другой вид мороженого, который называется «спагетти-айс». Если рассматривать его с точки зрения ингредиентов, то это самое обычное мороженое. Но выглядит оно как спагетти с томатным соусом и сыром. Вместо томатов в таком мороженом клубничный сироп, вместо сыра — кокосовая стружка, а вместо макаронных изделий — выдавленное через кортофеледавку со специальной насадкой размягченное мороженое.

Spaghetti Ice Cream изобрел немец Дарио Фонтанелла в 60-х годах XX века.

Пивное мороженое

Существует несколько видов мороженого с добавлением алкоголя. Один из самых необычных — с добавлением пива. Для его приготовления используется светлое пиво, коричневый сахар, яичный желток, крахмал, кофе и вода.

Те, кто пробовал пивное мороженое, говорят, что у этого десерта необычный кофейно-карамельно-пивной вкус.

Мороженое с морепродуктами

В Японии очень популярно мороженое с морепродуктами: с креветками, угрем, осьминогами. Специфический запах морепродуктов «отбивают» с помощью вымачивания ингредиентов в молоке или чае. К такому мороженому часто добавляют орехи или шоколад. Также японцы любят мороженое с васаби и древесным углем.

Мороженое с дурианом

А вот в Юго-Восточной Азии популярно мороженое с дурнопахнущим фруктом — дурианом. Местные жители говорят, что запах дуриана вызывает видения ада, а вкус — райское наслаждение. Эти плоды даже запрещено хранить в помещении, а мороженое с дурианом свободно продается в супермаркетах Вьетнама и Таиланда.

Мороженое из женского молока

Мороженое Baby Gaga некоторое время готовили в одном из лондонских ресторанов. Молоко для него поставляли кормящие матери. Однако власти быстро запретили этот десерт из-за высокого риска заражения гепатитом и другими инфекциями.

Факты о мороженом