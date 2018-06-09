Полезные коктейли для активного образа жизни

Какие бы программы ни придумывали, все они сводятся к двум основным: похудение или набор массы. Чаще всего первую программу выбирают девушки, а также спортсмены, которые проходят сушку перед соревнованиями. Тогда как вторая применяется при силовых тренировках в тех случаях, когда человек является эктоморфом или мезоморфом. Существует множество диет, направленных на похудение или набор массы, большая часть из которых не имеет доказанного эффекта. Мало кто понимает, что люди отличаются друг от друга, имеют свои особенности организма, а значит, нужно подбирать индивидуальную диету, опираясь на телосложение человека, его обмен веществ и другие качества. Мы не будем углубляться в дебри сложной медицины и просто расскажем о нескольких коктейлях для похудения или набора массы. Почему именно коктейли? Это один из самых простых способов поддерживать поступление необходимых веществ, потому что, в отличие от еды, они употребляются быстро. Кроме того, коктейль утоляет жажду после тяжёлых тренировок. Ну а если он ещё и вкусный, то вообще становится универсальным напитком для употребления в любое время.

Для похудения

Коктейли для похудения чаще всего делаются только с овощами либо с добавлением других напитков, например с чаем.

1. Смузи с чаем матча

Ингредиенты: — 1 яблоко; — 1 огурец; — 1 банан; — 1 киви; — зелень по вкусу (рекомендуем взять петрушку и сельдерей, но можешь добавить и более экзотическую зелень; также можно добавить мяту); — 300 миллилитров йогурта; — 1 чайная ложка зелёного чая матча; — лимонный сок по вкусу. Приготовление: 1. Очисти фрукты от кожуры и нарежь. Огурец натри на тёрке. 2. Положи фрукты и овощи в блендер, сверху высыпь листья зелени. Добавь йогурт, лимонный сок и чай. 3. Взбей ингредиенты так, чтобы получился смузи. Всё: вкусный и полезный напиток готов! Смузи имеет низкую калорийность, тонизирует наравне с кофе, а благодаря чаю матча в составе, хорошо освежает и даёт организму много полезных веществ. При этом он неплохо насыщает организм.

Чай матча придаёт напитку необычный вкус, но только в том случае, если используется качественный продукт. Купить качественный чай матча ты можешь в магазине Matcha Botanicals. Магазин имеет собственное производство и выпускает до 85 килограммов чая матча каждого сорта. Такое небольшое количество выпускаемой продукции позволяет обеспечить высокое качество и строгий контроль, так что, покупая чай в Matcha Botanicals, ты можешь быть уверен в том, что получаешь лучший напиток. На сайте ты можешь купить три смеси матча: «Премиум» (смесь сортов Agemaki и Samidori), «Церемониал» (смесь сортов Uji-no-Siro и Tenarai) и «Голубую матчу» (порошок из цветов Клитории). Также в магазине Matcha Botanicals ты найдёшь термокружки, капучинаторы и идеи для подарков. Кроме того, на сайте ты можешь найти рецепты с чаем матча. Заказать чай в Matcha Botanicals →

2. Манговый смузи

Ингредиенты: — 1 стакан нарезанного манго; — 1/2 стакана нежирного молока; — 1/4 стакана обезжиренного йогурта; — 1 столовая ложка мёда; — кубики льда. Приготовление: 1. Нарежь манго на мелкие кубики. Для смузи тебе потребуется 1 чашка рубленного манго. 2. Положи манго в блендер, добавь столовую ложку мёда, налей в него половину стакана молока и четверть стакана йогурта. 3. Взбей и добавь в напиток несколько кубиков льда. Ты получишь вкусный и полезный освежающий напиток, который хорошо спасает от летней жары. Манговый смузи имеет низкую калорийность и хорошо подходит в качестве перекуса перед тренировкой.

3. Бананово-яблочный смузи со спирулиной

Ингредиенты: — 1 банан — 1 яблоко — 2-3 финика — 1 чайная ложка спирулины Приготовление: 1. Добавь в блендер банан, яблоко, финики и воду (если хочешь пожиже), измельчи все ингредиенты до состояния пюре. 2. В готовую смесь из фруктов добавь спирулину и ещё раз перемешай. Если хочешь, можно украсить коктейль кусочками фруктов и ягод. Напиток имеет низкую калорийность, много витаминов и хорошо утоляет жажду.

Спирулина (озёрная водоросль) обладает богатым витаминным составом. В ней присутствуют витамины А, B (В1, В2, ВЗ, В5, В6, В8, В9, В12), C, E и H, микро— и макроэлементы, такие как кальций, фосфор, железо, магний, цинк, селен, йод, марганец, и другие полезные вещества. Но найти настоящую спирулину не так просто, как кажется. В магазине Top spirulina ты можешь купить настоящую спирулину в форме порошка и в виде таблеток. При том что на спирулину сейчас большой спрос, а предложения на рынке практически отсутствуют, Top spirulina не завышает цены, и стоимость дневной дозы питательных веществ обходится тебе всего в 25 рублей. Спирулина от этого бренда выращивается в природном ареале — озере Ченхай — и при этом по цене сравнима с куда более дешёвой, выращенной на агрохимических фермах. Добавление этой водоросли в пищу поможет укреплению мышечной и костной ткани, нервной и сердечно-сосудистой системы, укрепит иммунитет. На сайте Top spirulina ты можешь заказать спирулину в упаковках массой 50, 100, 250 и 500 граммов. Чем больше упаковок ты заказываешь, тем ниже будет цена. Заказать спирулину в Top spirulina →

Для набора массы

Такие коктейли имеют разные рецепты, но в них почти всегда входит компонент с высоким содержанием белка (если это белковый коктейль) или с белком и углеводами (если коктейль подразумевается как замена гейнеру).

4. Соевое молоко с миндалём

Ингредиенты: — 1 стакан соевого молока; — 1 столовая ложка миндаля; — 1 чайная ложка кленового сиропа без сахара; — экстракт ванили или ванилин; — 1 столовая ложка обезжиренного греческого йогурта; — 1 совок протеина. Приготовление: Помести всё в блендер и перемешай. Вместо соевого молока можно использовать нежирное коровье. Напиток содержит много белка и хорошо подходит для приёма как перед силовыми тренировками, так и после, когда нужно закрыть «белковое окно».

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5. Овсяный коктейль

Ингредиенты: — 1 стакан овсяной муки; — 2 ложки протеина; — 1/2 чайной ложки корицы; — 1/8 стакана кленового сиропа; — 1 столовая ложка миндаля; — 1/2 стакана нежирного молока или воды. Приготовление: 1. Нарежь миндаль. 2. Положи все ингредиенты в блендер. Для рецепта лучше выбрать ванильный протеин или, если у тебя протеин без вкусовых добавок, то положить ванилин. 3. Взбить до однородной массы. Напиток имеет приятный мягкий вкус из смеси ванили, корицы и миндаля. Можно положить несколько кубиков льда, чтобы сделать освежающий напиток. Коктейль имеет в составе много белка и углеводов, что позволяет закрыть как «белковое», так и «углеводное окно» после тренировки.

6. Тропический коктейль

Ингредиенты: — 1/4 стакана ананаса; — 1/2 стакана банана; — 3 клубники; — 1 совок протеина; — 1 стакан кокосового молока; — кубики льда. Приготовление: 1. Нарежь банан и ананас, выложи в блендер. Засыпь протеин и клубнику, залей кокосовое молоко. Найти кокосовое молоко в нашей стране сложно. Ты можешь купить целый кокос, аккуратно его разбить и вылить кокосовое молоко. 2. Смешай до однородной массы. 3. Добавь лёд. Получится достаточно густой коктейль, напоминающий йогурт. В составе коктейля много белков и углеводов, что позволяет получить энергию перед тренировкой или закрыть «белковое» и «углеводное окно» после тренировки.

Если пить перечисленные коктейли, то можно не только похудеть или набрать массу (в зависимости от выбранного рецепта), но и повысить иммунитет, улучшить общее состояние организма — в общем, стать более энергичным и жизнерадостным человеком. Но для ежедневного приготовления коктейлей требуется хороший блендер. Известный бренд Vitamix выпускает надёжные блендеры, но они достаточно дорогие. В интернет-магазине Prof Blender мы нашли как блендеры Vitamix, так и их аналоги, не уступающие в качестве и функционале: например, King Mix. Среди множества моделей King Mix ты найдёшь домашние и профессиональные блендеры с хорошей мощностью и шумоизоляцией. Некоторые модели управляются по Bluetooth, следовательно, ты сможешь управлять блендером из любой точки квартиры. В магазине Prof Blender ты найдёшь статьи о сравнении блендеров, а также рецепты для них. Заказать блендер в Prof Blender →