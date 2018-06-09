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Кафе «Руккола»: летние блюда и детокс-напитки
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Кафе «Руккола»: летние блюда и детокс-напитки 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В итальянских кафе «Руккола» новинки — шеф-повар Виктор Апасьев ввел шесть оригинальных летных блюд с использованием овощей и морепродуктов.
Карпаччо из сладких бакинских помидоров в мятном соусе с зернами граната (380 р.), баклажаны с помидорами, кинзой и белым кунжутом (370 р.), тартар из лосося (480 р.), брускетта на чиабатте с гуакамоле (290 р.), ароматный гаспачо (390 р.), шоколадный фондан с вишневым конфитюром (360 р.) — выбирай.
А еще появились полезные detox-новинки от шеф-бармена. Обязательно попробуй коктейль клубника-имбирь (290 р.) или, например, смузи со смородиной и малиной (290 р.).
Адреса:
Хорошёвское шоссе, 27  ТРЦ «Хорошо!»
ул. Никольская, 8/1, стр. 1  Климентовский переулок, 10, стр. 2  ул. Арбат, 19  ул. Профсоюзная, 104  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/restoran-rukkola-letnie-blyuda-i-detoks-napitki/
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