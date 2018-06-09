Кафе «Руккола»: летние блюда и детокс-напитки

В итальянских кафе «Руккола» новинки — шеф-повар Виктор Апасьев ввел шесть оригинальных летных блюд с использованием овощей и морепродуктов.

Карпаччо из сладких бакинских помидоров в мятном соусе с зернами граната (380 р.), баклажаны с помидорами, кинзой и белым кунжутом (370 р.), тартар из лосося (480 р.), брускетта на чиабатте с гуакамоле (290 р.), ароматный гаспачо (390 р.), шоколадный фондан с вишневым конфитюром (360 р.) — выбирай.

А еще появились полезные detox-новинки от шеф-бармена. Обязательно попробуй коктейль клубника-имбирь (290 р.) или, например, смузи со смородиной и малиной (290 р.).

Адреса:

Хорошёвское шоссе, 27 ТРЦ «Хорошо!»

ул. Никольская, 8/1, стр. 1 Климентовский переулок, 10, стр. 2 ул. Арбат, 19 ул. Профсоюзная, 104 Подробнее: https://peopletalk.ru/article/restoran-rukkola-letnie-blyuda-i-detoks-napitki/