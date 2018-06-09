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Путин слепил с Си Цзиньпином китайские пельмени
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Путин слепил с Си Цзиньпином китайские пельмени 

Национальная Служба Новостей 5 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент России Владимир Путин, находящийся в КНР с трехдневным рабочим визитом, приготовил с китайским лидером Си Цзиньпином некоторые блюда местной кухни. О кулинарном мастер-классе рассказал телеканал ССТV.
Китайские повара научили Путина готовить тяньцзиньские деликатесы, в частности гоубулей, блюдо, которое напоминает русские пельмени, сообщает РЕН ТВ. Кулинарный талант российского лидера похвалил один представитель китайской делегации, показав большой палец.
Кроме того, Путин и Си Цзиньпин отведали блюдо, напоминающее фаршированные блины. В качестве начинки для «блинов» были использованы мясо и овощи. Это традиционный завтрак во многих городах Китая, пишет «Газета.ру».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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