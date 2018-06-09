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В вегетарианской еде нашли свинину
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В вегетарианской еде нашли свинину 

News.ru 1 час назад
Две крупные британские сети супермаркетов TESCO и Sainsbury’s угодили в скандал после того, как в их готовых обедах, предназначенных для вегетарианцев, были обнаружены кусочки свинины и индейки. Этот факт был подтверждён в лаборатории, после чего британское агентство по контролю за качеством продуктов The Food Standards Agency начало расследование.
Покупатели обнаружили следы свинины во фрикадельках, а индейки — в веганской пасте. Представители супермаркетов заявили, что с полной серьёзностью относятся к качеству продуктов и понимают, какими должны быть вегетарианские и веганские продукты, передаёт BBC.
В агентстве по контролю за качеством продуктов сообщили о дальнейшем проведении расследования. Любые ответные меры будут зависеть от того, что будет обнаружено.
Сегодня супермаркеты продолжают расширять ассортимент товаров, добавляя продукты для вегетарианцев и веганов, следуя общемировой тенденции. Однако привычка давать «мясные» названия вегетарианским продуктам воспринимается негативно в некоторых странах. Так, во Франции запретили использовать такие слова, как «сосиска» или «стейк» для соевых продуктов.
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