Екатерина Варнава увлеклась экстремальной диетой. Меню на день

@kativarnavaЕкатерина Варнава увлеклась экстремальной диетой. Меню на деньНедавно Екатерина Варнава (33) уже делилась своими секретами стройности. Она заверила, что все дело в физической активности. Девушка не представляет жизни баз танцев — именно они дарят ей легкость и подтянутое тело. Но фолловеры просили рассказать, что она ест в течение дня. И вот Варнава поделилась типичным меню на день:

«Утро. Стакан теплой воды, потом завтрак: чашка американо (желательно хорошего, хотя растворимчик тоже бывает), творог, грецкие орехи, ягода или мед (ОДНА ЛОЖКА) — всего понемногу.

Обед. Например, вчера был сыр тофу на гриле, фасоль на пару и овощной салат (цукини, перец, огурцы с оливковым маслом).

Ужин. Вот где самое интересное! К вечеру организм хочет жрать неистово (у меня ужин случается редко из-за занятости), но если случается, то не позднее 6-7 часов и, как правило, это овощи либо в салате, либо на пару».

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 8 Июн 2018 в 5:04 PDT Артистка также заметила, что не ест мясо, рыбу и морепродукты. Яйца и творог — лишь иногда. Сладости и хлеб она со временем разлюбила. Пост Варнавы возмутил многих, ведь в ее меню практически нет ни белков, ни сложных углеводов. Первым комментарий оставил друг девушки Алексей Ягудин : «Как ты так выдерживаешь и живешь?!». Остальные присоединились к нему: «А супы? Паста, гречка, рис? Как с ними быть?», «Катя, а поправиться бы не помешало кг на 5, а то совсем уже худая, прямо истощенная! Когда уже за 30, такое высыхание выглядит немного болезненным», «Диета называется — не жрать! Вообще не жрать», «Вы просто голодом себя морите — это голодание настоящее!». Екатерина Варнава, в свою очередь, подчеркнула, что никого не призывает питаться так же, как она, а при любых сомнениях стоит посоветоваться с врачом.