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Звезда Comedy Woman Варнава поделилась секретом экстремального похудения
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Звезда Comedy Woman Варнава поделилась секретом экстремального похудения 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Для того, чтобы оставаться в форме, актриса Екатерина Варнава ест не только вегетарианскую пищу, но и куриные яйца с творогом.
— Утром стакан теплой воды, затем чашка кофе американо, творог, грецкие орехи, ягода или одна ложка меда. Всего понемногу. В обед сыр тофу на гриле, фасоль на пару или овощной салат. На ужин овощи либо в салате, либо на пару, — рассказала телеведущая.
При этом она добавила, что ни в коем случае не советует повторять за ней, поскольку диеты должны быть строго индивидуальными.
— Поверьте, к этому я пришла не сразу, а очень постепенно. Например, обожаю хлеб, но отучила себя от этой привычки, — подчеркнула Варнава.
Ранее Пятый канал публиковал «голые» фотографии Екатерины Варнавы и ее жениха, попавшие в интернет.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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