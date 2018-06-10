Звезда Comedy Woman Варнава поделилась секретом экстремального похудения

Для того, чтобы оставаться в форме, актриса Екатерина Варнава ест не только вегетарианскую пищу, но и куриные яйца с творогом.

— Утром стакан теплой воды, затем чашка кофе американо, творог, грецкие орехи, ягода или одна ложка меда. Всего понемногу. В обед сыр тофу на гриле, фасоль на пару или овощной салат. На ужин овощи либо в салате, либо на пару, — рассказала телеведущая.

При этом она добавила, что ни в коем случае не советует повторять за ней, поскольку диеты должны быть строго индивидуальными.

— Поверьте, к этому я пришла не сразу, а очень постепенно. Например, обожаю хлеб, но отучила себя от этой привычки, — подчеркнула Варнава.