Названы 8 самых полезных ягод для нашего здоровья

Во многих российских регионах приближается сезон сбора ягод. Эксперты в области здорового питания назвали 8 самых здоровых разновидностей этих фруктов. 1. Черника. Черника очень полезна для здоровья, поскольку является мощным источником витамина К. В стакане из 150 г черники 84 калории, 3,6 г волокон, 24% суточной необходимой дозы витамина C, 36% дозы витамина К, 25% дозы магния. Черника также содержит полифенолы под названием антоцианины, которые снижают окислительный стресс. Ягоды сокращают риск диабета, а также замедляют возрастные процессы в мозге. 2. Малина. Одна из самых популярных и любимых ягод в России. В стакане из 120 г малины 64 калории, 8 г волокон, 54% суточной необходимой дозы витамина C, 12% дозы витамина К, 41% магния. Полифенолы в малине уменьшают окислительный стресс, увеличивая уровень лептина, который дарит нам ощущение сытости. Малина полезна для сердца, она уменьшает воспаления и размер полипов в кишечнике. 3. Ягоды годжи. Это ягоды, которые растут в Китае и давно используются в традиционной медицине. В 28 г сухих ягод годжи 23 калории, 2,2 кг волокон, 9% суточной доза витамина C, 50% суточной доза витамина А, и 28% дозы меди. Годжи содержат высокое количество зеаксантина, который важен для здоровья глаз. Также в них имеются полифенолы, а сок из ягод годжи в течение двух недель ускоряет метаболизм и уменьшает объём талии. 4. Клубника. Самая популярная ягода в России. В 150 г клубники 49 калорий, 3 г волокон, 150% (!) суточной доза витамина C, 29% дозы магния. Клубника полезна для сердца, уменьшает уровень воспалений в крови, помогает держать сахар под контролем, снижая риск диабета второго типа, а также снижает окислительный стресс и даже защищает от рака пищевода. 5. Брусника. Похожие на чернику ягоды, поэтому их часто путают. В 100 г брусники 42 калории, 4,9 г волокон и 24% суточной доза витамина C. Эффективно снижает уровень воспалений, сок из брусники уменьшает вероятность болезней сердца и метаболического синдрома, брусника сокращает объем талии и уровень сахара в крови. 6. Ягоды асаи. Растут на пальмовых деревьях в районе бразильские Амазонки. Стали популярным средством для укрепления здоровья из-за высокого уровня антиоксидантов. В 100 г асаи 70 калорий, 2 г пищевых волокон, 15% суточной дозы витамина А. Но в замороженных или сушеных питательная ценность снижается. Один из лучших источников полифенолов, ягоды увеличивают уровень антиоксидантов в крови и борются с окислительным стрессом. Асаи активно употребляют спортсмены, они уменьшают показатели холестерина, снижают боль после тренировок. Помогают и жертвам остеоартрита. 7. Клюква. Невероятно полезная для здоровья ягода. Из-за острого вкуса ее практически не употребляют в сыром виде, предпочитая подслащенный сок. В 110 г клюквы 51 калория, 5,1 г волокон, 24% дозы витамина C, 20% дозы магния. Лучшим направлением в медицине для использования клюквы считают лечение инфекций мочеполовой системы. 8. Виноград. В чашке винограда весом в 151 г всего 104 калории, 1,4 г волокон, 27% суточной доза витамина C, 28% суточной дозы витамина К. Кожура и семена винограда — отличный источник полифенолов. Экстракты из полифенолов уменьшают артериальное давление и уровень сердцебиения. Также виноград на 12% снижает риск развития диабета второго типа.