В Ростовской области проверили качество молочной продукции

Департамент потребительского рынка правительства Ростовской области проверил качество молочной продукции. Как рассказала директор департамента Ирина Теларова, из 10 взятых на исследование образцов сметаны в 4 специалисты обнаружили растительные жиры, самым популярным из которых, является пальмовое масло. По словам Ирины Теларовой, по действующему законодательству подобные продукты не могут называться «сметана», следовательно, производитель вводит в заблуждение потребителя.

Из 10 образцов творога растительные жиры были найдены только в одном образце. Хуже дела обстоят со сливочным маслом и молоком. В трех образцах масла были найдены нарушения по микробиологии, аналогичные проблемы выявлены у пастеризованного молока. По словам Ирины Теларовой, конкретные бренды будут озвучены после окончательных проверок. Теперь планируется проверять кондитерские изделия, салаты и кулинарию.