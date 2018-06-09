Закуски из Канады: готовимся к Гран-при Формулы-1 в Монреале

Формула-1 перемещается в Северную Америку, а это значит, что если ты живешь по московскому времени, то увидишь гонку в девять вечера.

А вот жителям Центральной России и Дальнего Востока придется смотреть ее ночью. Ну, ничего страшного: в понедельник — выходной!

Итак, что мы знаем о национальной кухне Канады? Во-первых, то, что она включает в себя элементы английской и французской кулинарной культуры.

Как сказал бывший премьер-министр этой страны Джо Кларк : «Канада имеет кухню из кухонь. Это не солянка, но шведский стол». А во-вторых, канадцы любят запивать еду пивом, так что у нас с ними много общего. Итак, вот что мы приготовили для тебя на этой неделе.

Филе-брошетт

@artistarestaurant

Нам понадобятся:

700 г свиной вырезки (или отбивные)

500 г бекона

500 г шампиньонов

2 болгарских перца

1 головка лука репчатого

2 ст. л. растительного масла

соль морская по вкусу

перец черный молотый по вкусу

Свиное филе промокаем бумажным полотенцем, чтобы во время обжаривания оно не пустило сок, нарезаем небольшими кусочками. Далее разогреваем сковороду, смазываем растительным маслом и обжариваем кусочки свинины до румяной корочки с обеих сторон (минуты по две). Каждый кусочек свинины оборачиваем полоской бекона. Лук и грибы нарезаем кольцами, перец очищаем от семян и нарезаем небольшими дольками. Кусочки мяса в беконе и овощи поочередно нанизываем на деревянные шпажки.

Выкладываем шашлычки на застеленный фольгой противень. Готовим филе-брошетт в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в режиме конвекции с верхним грилем 20-25 минут. Спустя десять минут из мяса и овощей выделится сок, силиконовой кисточкой смазываем этим соком овощи и кусочки мяса. Солим и перчим по вкусу.

Ребрышки по-канадски

Фото: RitaE, pixabay.com Нам понадобятся:

1 кг свиных ребрышек

яблоко большое

100 г томатного соуса

1 ст. л. коричневого сахара

3 ст. л. соевого соуса

соль морская по вкусу

перец черный молотый и жгучий по вкусу

0,5 ч. л. молотой корицы

0,5 ч. л. чесночного порошка

1 ч. л. паприки копченой

1-2 ст. л. лимонного сока

Можно взять готовое яблочное пюре, но проще приготовить его самим. Для этого чистим яблоко и нарезаем его крупными кубиками, накрываем пищевой пленкой и отправляем в микроволновку на шесть-десять минут, затем разминаем вилкой до состояния пюре (можно запечь в духовке до готовности и натереть на мелкой терке).

Смешиваем все ингредиенты для маринада и добавляем ребрышки. Перемешиваем, чтобы все ребрышки были хорошо покрыты маринадом. Оставляем мариноваться минимум на час, лучше — на три. Затем ребра укладываем в форму для запекания, поливаем маринадом, накрываем пищевой фольгой и запекаем час. Снимаем фольгу, включаем конвекцию и запекаем еще 30 минут до румяной корочки. Время от времени ребра поливаем выделившимся соком.

Омлет с сыром и шпинатом

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Нам понадобятся:

1 ст. л. растительного масла (для смазки)

1 пучок шпината

1/4 стакана молока

2 зубчика чеснока

специи по вкусу

1/2 стакана твердого сыра (тертого)

8 яиц 1 большой помидор

Шпинат рвем на кусочки и кладем на сковороду без воды и масла, т.к. в процессе зажарки он отдаст всю воду. Яйца взбиваем вместе с молоком, щепоткой муки и специями, в конце добавляем шпинат, уже мягкий. Всю смесь выливаем на сковородку, уже заранее смазанную маслом и разогретую.

Пока омлет румянится с одной стороны, на другой сковороде зажариваем помидоры с чесноком. К помидорам добавляем сыр (тертый) и поддерживаем в мягком состоянии. Омлет (подрумяненный) переворачиваем и на маленьком огне поджариваем другую сторону. Затем томатно-сырно-чесночный соус наливаем сверху, закрываем крышкой и выключаем. Свернем омлет пополам, и можно подавать в горячем виде сразу на стол.

Салат с жареным картофелем

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Нам понадобятся:

1 кг картофеля

1,5 ст. л. растительного масла

0,25 ч. л. соли

0,5 стакана замороженной или консервированной кукурузы

1 красный сладкий перец

2 ст. л. чеснока (побегов)

2 ст. л. петрушки

0,5 стакана майонеза

0,3 стакана сметаны

1 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. пармезана

1 ст. л. горчицы

0,5 ст. л. паприки

0,25 ст. л. черного перца

Очищенный картофель нарезаем на кубики величиной два-три сантиметра. Промываем кубики картофеля холодной водой, чтобы убрать лишний крахмал и получить хрустящие кусочки. Помещаем картошку на большую сковородку и заливаем холодной водой, чтобы она едва покрывала картофель, солим. На большом огне быстро доводим картофель до кипения, уменьшаем огонь и тушим еще три минуты.

Снимаем с огня, сливаем воду и даем картошке остыть. Раскладываем кусочки картофеля на противень, заправляем маслом и солью. Жарим в духовке 20-30 минут при температуре 220 градусов, пока кусочки не станут золотистыми и хрустящими. В процессе жарки один раз перевернем картошку. В маленькой миске смешиваем все ингредиенты заправки. Готовый остывший картофель перекладываем в большое красивое блюдо, смешиваем с кукурузой, перцем, чесноком, петрушкой и заправкой. Теперь пусть немного остынет, и можно на стол!