Уха из куриного бульона. Как приготовить рыбный суп из доступных продуктов

Уху лучше варить на даче. С этим согласится всякий любитель этой разновидности рыбного супа, кто хоть раз сравнивал уху, сваренную в котелке на природе с той, что готовилась в кастрюле на кухонной плите. Земля и небо.

Как всякое блюдо, приготовленное на воздухе, за городом оно приобретает особенный вкус. Хотя медики объясняют этот феномен просто: на свежем воздухе ускоряется кровообращение и обмен веществ, а витающие запахи дыма обостряют вкусовые рецепторы. «АиФ — Челябинск» выбрал пять необычных рецептов ухи, которыми поделились наши друзья из дальнего и очень дальнего зарубежья.

Sopa de peixe по-бразильски

В стране пёстрых карнавалов и яркого футбола ухи в нашем понимании нет. Зато есть превосходный рыбный суп, для приготовления которого бразильцы используют минимум времени и продуктов. Хотя в наших условиях часть ингредиентов можно заменить. Об этом блюде рассказал программист из Сан-Паулу Эктон Домингуш.

Ингредиенты.

Два литра воды. (Если есть желание сварить побольше — пропорционально увеличиваем все объемы и количество ингредиентов). Нарезанные средними кубиками две крупных моркови и полкило картофеля. Два очищенных от кожицы и измельченных помидора. Около 150 граммов сыра «Филадельфия» или любого другого похожего мягкого плавленого сыра. Два куриных (!) бульонных кубика. Две столовых ложки тертого кориандра. Полкило нарезанной небольшими кусками тилапии без костей (мы использовали карпа — получилась достойная замена).

Способ приготовления.

Сначала заливаем морковь водой, ставим на огонь и в течение пяти минут кипятим под крышкой вместе с бульонными кубиками. Затем добавляем картофель и варим до тех пор, пока овощи не станут мягкими. После этого кладем рыбу, томаты и готовим еще 10 минут. Наконец растворяем в супе сыр и добавляем кориандр. Sirva a seguir! Сервируйте и приступайте к еде!

Fiskesuppe из Норвегии

Потомки викингов готовят его из свежей сёмги, коей в местных водах предостаточно. В России же, омываемой 13 морями трёх океанов, эту рыбу в целях экономии приходится заменять. Мы использовали более дешёвую горбушу. Рецептом fiskesuppe поделилась учитель из Осло Кристин Освальд.

Ингредиенты.

С килограмм сёмги или горбуши. Три крупных картофелины. Головка репчатого лука. Одна морковь. Четверть пачки сливочного масла. Стакан сливок. Около 50 граммов твёрдого сыра. Зелень петрушки и укропа. Небольшой кусок корня сельдерея.

Способ приготовления.

У рыбы отрезаем голову, хвост и плавники, удаляем хребет. Всё это кладём в марлевый мешок и варим в 1,5-2 литрах воды около часа, затем вынимаем мешок и добавляем в получившийся бульон нарезанный кубиками картофель, часть сельдерея и часть моркови.

Параллельно с этим процессом мелко рубим оставшуюся морковь и сельдерей, режем кольцами луковицу. Обжариваем их на сковороде в сливочном масле до появления мягкости. Затем высыпаем их в бульон с другими овощами.

Наконец кладём нарезанную кусками рыбу и варим 10 минут. На завершающей стадии медленно вливаем в суп сливки, постоянно его помешивая, и натертый на тёрке сыр.

В конце засыпаем в суп мелко нарезанную зелень, даём настояться около получаса. После этого традиционный норвежский суп готов к употреблению.

При желании готовый суп можно взбить блендером. Тогда мы получим более плотный суп-пюре. Также для усиления вкуса в него можно добавить варенные креветки или мидии.

Bouillabaisse по-марсельски

Буйабес — это традиционный французский суп, родиной которого принято считать Марсель. За столетия своего существования он претерпел множество изменений, и теперь кулинары говорят о нескольких десятках разновидностей этого супа. Мы рассмотрим вариант, о котором нам рассказал гостиничный администратор из Ниццы Пьер Гранье.

Ингредиенты.

Полтора килограмма рыбы разных видов. Это важная деталь, так как в Провансе на настоящий буайбес идет до 40 видов! Французы используют исключительно морскую, но мы, ради эксперимента, легко заменили её обитателями местных водоёмов — карпом, щукой, чебаком, плотвой и даже ротаном. Из морских рыб взяли только тешу горбуши.

Французы обязательно используют вместе с рыбой различные морепродукты, в частности, мидии, морские гребешки и кальмары. Мы использовали упаковку готового морского коктейля.

Две луковицы. Две-три дольки чеснока. Три помидора. Три стебля сельдерея. Готовый пакет со специями для рыбы или ухи. Стакан белого вина. Те, кто не представляет супа без картофеля, можно использовать три-четыре нарезанных кубиками клубня.

Способ приготовления.

На глубокой сковороде в растительном масле обжариваем мелко нарезанный сельдерей, лук и одну дольку чеснока. Добавляем очищенные от кожуры и перетертые помидоры. Заливаем стаканом белого вина.

Всю имеющуюся рыбу, кроме горбуши, очищаем от чешуи, хвостов, плавников и голов, потрошим и ставим вариться на слабом огне на 20-30 минут. В воду высыпаем пакетик с приправами.

Затем в получившийся рыбный бульон перекладываем содержимое сковороды и хорошенько перемешиваем. (Обычно делается наоборот — бульон из кастрюли переливается в сковороду, но при таком подходе объем готового супа будет гораздо меньше). Если используется картофель, кладем кубики. Добавляем нарезанную крупными кусками тешу горбуши и готовим еще 20 минут. Сразу после этого кладём пакет с морским коктейлем и варим еще 5 минут. Рыбу и морепродукты достаём и подаём отдельно.

Наш импровизированный буайбес готов! Bon appétit!

Суп самураев

Рецептом популярного в Японии супа поделился журналист из Осаки Кичиро Мория. Нам он понравился тем, что весь набор необходимых продуктов мы в один заход купили в ближайшем супермаркете. И готовится японская уха очень легко.

Ингредиенты.

С килограмм филе любой рыбы. Мы немного помучались, очищая от костей обычных крупных лещей, а для солидности взяли еще и средних размеров щуку.

Банка (200 гр.) консервированной морской капусты. Полстакана риса. Два сырых яйца. Три столовых ложки соевого соуса. Полпакета готовых специй для рыбы или ухи. Крупная луковица.

Способ приготовления.

Мелко режем лук, смешиваем с щепоткой специй и заливаем соевым соусом. Маринуем не менее часа. Рис варим до полуготовности, добавляем куски рыбы и готовим до полной проварки риса. На этом этапе кладём в воду с рисом и рыбой морскую капусту без маринада и лук. Вливаем в суп яичный белок, хорошо помешивая, сразу после полного растворения белка снимаем суп с огня. Итадакимас! Угощайтесь!

Венгерский халасле

Этот мадьярский суп хорош тем, что рыбу, входящую в его рецепт не нужно менять в целях экономии. В Венгрии морей нет, зато есть Дунай, поэтому суп готовится из пресноводной рыбы.

По словам бизнесмена из Эгера Ласло Кароля, суп халасле — такой же кулинарный бренд его страны, как знаменитый гуляш.

Ингредиенты

Один крупный карп или два средних. С килограмм любой мелкой рыбы — окунь, чебак, плотва и тому подобное. Две луковицы. С десяток средних болгарских перцев. Два стручка острого перца. Две столовых ложки паприки. Головка чеснока. Три=четыре крупных помидора. Небольшой ломтик свиного сала. Полкило готовой широкой яичной лапши или приготовленной самостоятельно.

Способ приготовления.

Карпа потрошим, чистим, удаляем жабры, плавники, голову и хвост. Режем средними кусками, солим, перчим чёрным перцем и паприкой и ставим в холодильник минимум на час-полтора.

Сначала варим бульон. В кастрюле варим мелкую рыбу и головы и хвосты карпа. Доводим до кипения, и добавляем обжаренный на сале мелко нарезанный лук и пять мелко нарезанных болгарских перцев. На слабом огне варим около двух часов.

После этого бульон процеживаем для удаления мелких костей.

Затем снова ставим его на огонь, добавляем основную часть карпа и вновь доводим до кипения. После этого добавляем в него нарезанные ломтиками оставшиеся болгарские перцы, очищенные от кожицы дольки помидоров и паприку.

Через 10 минут добавляем мелко нарезанный чеснок, столовую ложку соли и щепотку чёрного перца.

В суп кладем отдельно сваренную лапшу. Её можно как смешать с жидкостью, так и есть «вприкуску», запивая суповой массой. Йо итвадьот! Приятного аппетита!