Советы поваров: как подправить вкус замороженной пиццы

Рабочие будни кулинаров и шикарных ресторанов, и скромных кафе мало чем отличаются от трудовой недели обычных людей. Порой у них тоже случаются авралы, они задерживаются на работе и ужинают тем, что найдется в холодильнике. Иногда единственной позицией в домашнем меню оказываются замороженные запасы из морозилки, а точнее — пицца. Казалось бы, вариант не особо удачный, но только не в руках шефа! Эти 5 кулинаров разных мастей решили поделиться своим опытом и рассказать, как замороженную пиццу сделать не просто съедобной, но и превратить ее во вкусное блюдо.

Шеф-повар Брайан Ли, ресторан Le Sel, Нэшвилл

Чоризо/ пеперончино/ маринованные грибы/ сыр фета

Я редко готовлю дома, может быть один раз в неделю, так что для меня не редкость доедать остатки и готовить что-то из замороженных запасов, в том числе и пиццу. На такой случай я держу под рукой мексиканский чоризо — он может сделать блюдо невероятно ароматным. Маринованные пеперончини также являются стандартным базовым продуктом в моем доме, я использую их все время. Я также, вероятно, добавил бы маринованные грибы, те что с чесноком и маслом. Для завершения пиццы верх я дополню сыром фета.

Шеф-повар Анита Джейзингхани, ресторан Pondicheri, Хьюстон и Нью-Йорк

Плавленый сыр (в оригинале Amul)/ черная соль/ свежие ростки/ зелень/ мед Если мне надо будет приготовить замороженную пиццу, то я добавлю в нее перед запеканием тертый сыр Amul, а когда тесто пропечется и сыр будет пузыриться, приправлю ее черной солью, затем положилу сверху смесь свежих ростков, как, например, гороха и травы вроде кинзы, базилика и орегано. А в конце сбрызну пиццу небольшим количеством меда. Гарантированно вкусно!

Соучредители Mimi Cheng’s, Нью-Йорк, Ханна и Мариан Ченг

Чеснок/ базилик/ халапеньо/ хлопья красного перца/ мед с пряностями

Свежий чеснок на замороженной пицце может разительно изменить ее вкус. Тонко нарежьте свежий чеснок и положите его поверх пиццы, прежде чем поставить ее в духовку. Если для приготовления требуется много времени и вы опасаетесь, что чеснок сгорит, тогда вы можете обжарить чеснок в оливковом масле и после сбрызнуть пиццу чесночным маслом. Измельченный свежий базилик или халапеньо также могут добавить вкуса. Еще мы любим добавлять пряный мед и измельченные хлопья красного перца. Можно сделать оливковое масло с чили и использовать его, чтобы сбрызнуть им пиццу или в качестве соуса, куда так вкусно макать оставшиеся от пиццы корочки.

Шеф-повар Эрик Паттерсон, The Cook’s House, Траверс-Сити

Прошутто/ жареный инжир/ горгонзола/ помидоры фамильных сортов/ обугленный ридиккьо

Вы должны быть уверены, что ваша замороженная пицца досточно неплохого качества, так как изначально плохой продукт нельзя замаскировать или исправить никакими добавками. Во-вторых, нужно понять насколько интенсивным вы хотите чтобы получился вкус. В любом случае, комбинация этих пяти ингредиентов никогда не подведет: тонко нарезанный и обжаренный на гриле прошутто, инжир, сыр горгонзола, нарезанные ломтиками помидоры фамильных сортов, обугленный радиккьо. И наконец, что бы вы ни выбрали, всегда поливайте пиццу оливковым маслом высокого качества и посыпайте солью Maldon, после того как достанете пиццу из духовки.

Адам Рапопорт, главный редактор журнала Bon Appétit

Фенхель / красный лук / оливковое масло / много прочих добавок

Немного фенхеля или очень тонко нарезанный красный лук стоит положить на пиццу прежде чем она окажется в духовке. Также не помешает сбрызнуть пиццу хорошим оливковым маслом и приправить морской солью. Иногда в конце я включаю в духовке гриль и даю пицце дойти под бройлером в течение 30 секунд, так что лук, фенхель и любые другие добавки получают немного больше цвета. Летом мне нравится выпекать пиццу как есть, а уже потом, когда я достаю ее из духовки, дополнять беби-рукколой и половинками помидоров черри, поливать свежим лимонным соком и оливковым маслом. Хорошее оливковое масло, как показывает практика, отлично «воскрешает» любую замороженную пиццу. До того как класть на пиццу зелень можно положить ломтики прошутто и потом запечь ее в духовке. Есть еще одна вещь, которая может сильно влиять на вкус пиццы, это мед. Я сбрызгиваю пиццу небольшим количеством меда сразу после печи. Он придает ей тонкую сладость и помогает сбалансировать соленый/пряный вкус.