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ЕЭК рассмотрит вопрос ограничений на поставку белорусского молока в Россию
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ЕЭК рассмотрит вопрос ограничений на поставку белорусского молока в Россию 

RT на русском 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Евразийская экономическая комиссия рассмотрит решение Россельхознадзора об ограничениях на поставку белорусского молока 13 июня.
Об этом министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский рассказал в интервью tut.by.
По его словам, ограничения оставок в Россию молочной продукции, произведённой в Белоруссии, является «грубым нарушением пункта 8 статьи 58 Договора о Союзе».
Сидорский также отметил, что ЕЭК считает деятельность Россельхознадзора по введению запретов и ограничений на поставку продукции внутри ЕАЭС избыточной.
9 июня сообщалось, что представители Россельхознадзора и Минсельхозпрода Белоруссии подписали «дорожную карту» по процедуре снятия взаимных ограничений в поставках молочной продукции.
RT на русском: последние новости
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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