ЕЭК рассмотрит вопрос ограничений на поставку белорусского молока в Россию

Об этом министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский рассказал в интервью tut.by.

По его словам, ограничения оставок в Россию молочной продукции, произведённой в Белоруссии, является «грубым нарушением пункта 8 статьи 58 Договора о Союзе».

Сидорский также отметил, что ЕЭК считает деятельность Россельхознадзора по введению запретов и ограничений на поставку продукции внутри ЕАЭС избыточной.

9 июня сообщалось, что представители Россельхознадзора и Минсельхозпрода Белоруссии подписали «дорожную карту» по процедуре снятия взаимных ограничений в поставках молочной продукции.