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Россельхознадзор запретил четырем российским компаниям поставлять продукцию в ЕАЭС
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Россельхознадзор запретил четырем российским компаниям поставлять продукцию в ЕАЭС 

Rambler News Service 48 минут назад
Россельхознадзор запретил четырем российским компаниям поставлять продукцию в страны Евразийского экономического союза, сообщает ведомство.
«Согласно действующему законодательству в области ветеринарии Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки продукции следующих предприятий в страны ЕАЭС: ООО «Маримолоко» Республика Марий Эл — выявление растительных и животных масел и жиров в молоке сгущенном; ООО «Саянский бройлер» Иркутская область — выявление остатков запрещенных и вредных веществ (кокцидиостатиков) в субпродуктах птицы; ООО «Шельф 2000» Московская область — выявление патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в полуфабрикатах с индейкой; ООО «Сливочная страна» Московская область — выявление несоответствия жирно-кислотного состава в масле сливочном», — говорится в сообщении.
Также Россельхознадзор ввел процедуру усиленного лабораторного контроля за продукцией с 34 российских предприятий.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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