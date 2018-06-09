Россельхознадзор запретил нескольким компаниям поставлять продукцию в ЕАЭС

"Согласно действующему законодательству в области ветеринарии Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки продукции следующих предприятий в страны ЕАЭС: ООО «Маримолоко» Республика Марий Эл… ООО «Саянский бройлер» Иркутская область… ООО «Шельф 2000» Московская область… ООО «Сливочная страна» Московская область", — заявили в Россельхознадзоре.

Помимо этого, ведомство ввело процедуру усиленного лабораторного контроля за продукцией с 34 российских предприятий.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор заподозрил Турцию в реэкспорте яблок.