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Россельхознадзор запретил нескольким компаниям поставлять продукцию в ЕАЭС
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Россельхознадзор запретил нескольким компаниям поставлять продукцию в ЕАЭС 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Россельхознадзор запретил четырем российским компаниям поставлять продукцию в страны Евразийского экономического союза. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Согласно действующему законодательству в области ветеринарии Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки продукции следующих предприятий в страны ЕАЭС: ООО «Маримолоко» Республика Марий Эл… ООО «Саянский бройлер» Иркутская область… ООО «Шельф 2000» Московская область… ООО «Сливочная страна» Московская область", — заявили в Россельхознадзоре.
Помимо этого, ведомство ввело процедуру усиленного лабораторного контроля за продукцией с 34 российских предприятий.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор заподозрил Турцию в реэкспорте яблок.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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