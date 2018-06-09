Американка получила по лицу тарелкой макарон и заработала 100 тысяч долларов

Американке присудили компенсацию в 100 тысяч долларов за то, что ей в лицо кинули тарелку макарон с острым соусом. Об этом сообщило издание New York Post.

Инцидент произошел в марте 2015 года в одном из ресторанов города Оквилл в штате Коннектикут. Его посетитель Джеймс Суини (James Sweeney) повздорил с другим гостем заведения и швырнул в него тарелку с пастой. Однако он промахнулся, и блюдо попало в Констанс Коулми (Constance Koulmey). Острый соус обжег ей глаза, из-за чего она упала и ударилась головой.

Суини признал в суде, что действительно бросил тарелку, но отрицал, что нанес Коулми какие-либо повреждения.

Присяжные присудили женщине компенсацию в размере 100 тысяч долларов и решили снять обвинения со Суини.

7 июня сообщалось о кореянке, которая съела сырого кальмара и оказалась «оплодотворена» его сперматозоидами. Женщина пожаловалась на жжение во рту врачу, и он обнаружил в нем «12 маленьких, белых, веретенообразных» тел.