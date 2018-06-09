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В Тюменской области появилось движение веганов
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В Тюменской области появилось движение веганов 

N24.ru 2 часа назад
Фото: N24.ru
В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономном округах и в Тюмени появилось движение веганов — людей, которые отказались употреблять в пищу блюда из мяса и рыбы, а также носить одежду из шкур животных. По словам участников движения, опрошенных ТАСС, в условиях Крайнего Севера очень сложно исполнять строгие правила, но даже в таких условиях можно придерживаться принципов здорового питания.
Они признаются, что в северных городах достаточно сложно найти настоящие вегетарианские продукты, их, в буквальном смысле приходится выискивать.
«Иногда завозят растительное молоко, маленькая упаковка стоит около 25 рублей, литровая — 200-300. За йогурт из овсянки приходится платить около 100 рублей, и это только в одном магазине на весь город», — рассказывают участники веганского движения. Что касается одежды, то при зимах с минус 45-градусными морозами пока не все рискуют отказываться от шерсти, меха и пуха. Однако все чаще многие задумываются о более «этичной» одежде.
Несмотря на все сложности, отмечают участники движения, им удается найти полезные продукты и сохранить жизни животным, не употребляя мясо в пищу, и не покупая одежду, сделанную из их шерсти..
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