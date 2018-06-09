В казанской мечети «Шамиль» состоялся вегетарианский ифтар

В мечети «Шамиль» — находится в казанском поселке Борисково, накануне прошел ифтар, где не было блюд животного происхождения. Провести вегетарианский ифтар предложил гендиректор «КЖК-Логистик» Искандер Зигангараев, который и сам ест мясо только в самых исключительных случаях, сообщает «Бизнес Online». Искандер Зигангараев исповедует ислам. В то же время, он работает в общих проектах с благотворительной организацией «Пища жизни». В этой организации состоят кришнаиты, отрицающие возможность употребления в пищу мяса, рыбы и яиц. Зигангараев рассказал, что вегетарианские угощения на ифтар готовили именно друзья-кришнаиты. Уже готовые блюда привезли в мечеть. Имам мечети «Шамиль» Махмуд Шарафутдинов отметил, пища, приготовленная кришнаитами, не является запретной для мусульман.