В Омске подорожала морковка на 15%

На потребительском рынке Омской области в мае 2018 года зарегистрировано повышение среднего уровня цен на 0,7 процента. Об этом сообщается Омскстом на своём сайте. По данным службы капуста в регионе подорожала на 15,5%, морковь — на 15,4%, репчатый лук — на 10,8%. В группу с максимальным подорожанием также вошли свёкла (на 9,7%), сахар (9,5%) и фрукты (на 1,8-25,2%).

Также серьезно выросли цены на сахар (на 9,5%), подсолнечное масло (на 5,2%), мясо индейки (на 4,1%), кур (на 3,7%), баранину (на 2,7%), куриные окорочка (на 2,2%). Незначительно повысился ценник на молоко, консервы овощные и мясные, рыбу и морепродукты, гречку, творог, сыры, чай и кофе. Выросла и стоимость картошки — на 0,8%. На ряд основных продуктов питания цены в последнем месяце весны несколько снизились.

А вот подешевели маргарин (на 2,9%), куриные яйца (на 2,0%). Подешевели бананы на 16,3%, свежие помидоры на 8,8%, огурцы на 6,3%, чеснок на 6,0%, апельсины на 3,4%.