Пальчики оближешь: десерты с мороженым от известных шеф-поваров и звезд кино

Лето — это не только каникулы, отпуска, путешествия, но и возможность больше проводить время на улице, заниматься играми, спортом и просто отдыхать. И, конечно, лето — это время мороженого. Ведущие шеф-повара, а также известные актеры предлагают разнообразить наше меню и приготовить интересные освежающие блюда на основе мороженого.

Рецепт от Василия Емельяненко (бренд-шеф кулинарного магазина «Шефмаркет» и ведущий программы «Лавка вкуса») Пломбир с шоколадным ганашем Ингредиенты: • Миндальное печенье 4-5 шт. • Шоколадный ганаш • Шарик пломбира • Черешня (50г) • 300 мл сливок 33% • 200 г молочного кондитерского шоколада Приготовление: Возьмите миндальное печенье, растолките его толкушкой в мелкую крошку, насыпьте на дно глубокой тарелки, сверху полейте шоколадным ганашем и дайте немного остыть. Затем выложите на ганаш большой шарик пломбира, рядом добавьте половинки очищенной черешни, сверху натрите лимонную цедру (только немного). Для пущего вкуса сбрызните блюдо соком лимона, буквально 10-12 капель. Украсить летом цветками незабудки. Количество ингредиентов на усмотрение каждого, главное, не жалейте мороженого и черешни. Жидкий ганаш делается так: 300 мл сливок 33%, 200 г молочного кондитерского шоколада (можно и плитки из магазина использовать). Разогреть сливки до 80 градусов, снять с плиты, всыпать шоколад, помешивая венчиком, растопить до однородной массы. Использовать тёплым, но можно и холодным (в холодном виде перед употреблением взбить венчиком).

Рецепты от Сергея Душкова (Шеф-повар, мастер креативной кухни) 1. Десерт «Шампань» Ингредиенты: • Шампанское — 0,75 • Каррагинан — 3 г • Шарик «Сорбет Крыжовник» из линейки «Вологодский пломбир» (из расчета 1 десерт — 1 шарик мороженого) Приготовление джема: — В шампанское добавить каррагинан и довести до кипения. — Разлить по мартинкам (или любым другим фужерам/емкостям) и дать составу застыть. Разложить в каждую емкость с джемом по шарику сорбета. Десерт готов! 2. Десерт «Сырник» Ингредиенты: • Натуральный твердый сыр (Например, пармезан) — 30 г • Сливки — 5 г • Шарик «Пломбира лесной орех со сгущенкой» из линейки «Вологодский пломбир» Приготовление: — Чипсы: 15 г сыра натереть на терке, разложить тонким слоем на пергамент, отправить в микроволновку на 1,5 мин. — Пена: 15 г сыра и сливки довести до кипения, размешать, залить в сифон. Выложить на блюдо пломбир, положить сверху чипсы, залить пеной. Десерт готов! 3. Десерт «Леденец» Ингредиенты: • Клубника (свежая/заморозка) • Каррагинан — 2 г (на 100 мл.) • Шарик «Классического пломбира» из линейки «Вологодский пломбир» Приготовление: — Шарик мороженого одеть на деревянную шпажку и охладить азотом (или в морозилке). — Клубнику взбить блендером до однородной массы, добавить сахар по вкусу, каррагинан (2 г на 100 мл.) — Довести до кипения. Холодный шарик мороженого на шпажке окунуть в клубничную массу и дать застыть. Десерт готов!

Рецепт от Павла Кириллова (Шеф-повар ресторана «Обломов») Тартар из клубники Ингредиенты: • Клубника –100 г • Крем бальзамик — 10 г • Малиновый соус — 30 г • Базилик • Меренги — 20 г • «Классический пломбир» из линейки «Вологодский пломбир» — 50 г Как приготовить малиновый соус: Ингредиенты: • Малина — 150 г • Сахар — 90 г • Вода — 30 мл Приготовление: — В кипящую воду добавить сахар. — В блендер положить замороженную малину и залить готовым сиропом. — Измельчить и процедить через сито. Как приготовить меренги: Ингредиенты: • Белок — 50 (примерно 2 яйца) • Сахар — 100 г Приготовление: — Белок взбить с сахаром до густой массы и положить в кондитерский мешок. После этого разложить на кондитерском листе маленькими кружками и оставить сушить в печке при температуре 100 градусов на 2-3часа. Завершающий этап приготовления: — Нарезать клубнику, добавить базилик и смешать с малиновым соусом. — В глубокую тарелку или креманку выложить меренги, добавить шарик пломбира — Нарезанную клубнику полить бальзамиком.