Сырно-хлебный пудинг

Нежнейший воздушный пудинг с сырным ароматом для легкого ужина или изысканного завтрака.

Ингредиенты

Багет 1 шт горячее молоко 500 мл яйца 4 шт сливочное масло 1 ст. л.

швейцарский сыр 200 г измельченная петрушка 2 ст. л.

измельченный лук-шалот 2 ст. л.

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиСредне КухняФранцузская

Разогрейте духовку до 200 градусов. Формочки для суфле смажьте маслом.

Срежьте с багета корочку, а мякоть нарежьте небольшими кусочками. Сложите в большую миску и залейте горячим молоком. Оставьте примерно на 15 минут.

Тем временем отделите белки от желтков. Желтки взбейте и смешайте с тертым сыром, петрушкой, шалотом и черным перцем. Хорошо перемешайте. Выложите эту смесь в хлеб, залитый молоком, снова перемешайте.

С помощью миксера взбейте белки до твердых пиков. Аккуратно вмешайте их в сырную смесь. Выложите смесь в формочки для суфле. Поместите их в духовку на 45 минут. Не открывайте духовку в процессе. Выньте из духовки и подавайте немедленно, чтобы суфле не успело опасть.