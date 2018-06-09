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Сырно-хлебный пудинг
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Сырно-хлебный пудинг 

Карельские вести 48 минут назад
Фото: Карельские вести
Нежнейший воздушный пудинг с сырным ароматом для легкого ужина или изысканного завтрака.
Ингредиенты
Багет 1 шт  горячее молоко 500 мл  яйца 4 шт  сливочное масло 1 ст. л.
швейцарский сыр 200 г  измельченная петрушка 2 ст. л.
измельченный лук-шалот 2 ст. л.
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиСредне КухняФранцузская
Разогрейте духовку до 200 градусов. Формочки для суфле смажьте маслом.
Срежьте с багета корочку, а мякоть нарежьте небольшими кусочками. Сложите в большую миску и залейте горячим молоком. Оставьте примерно на 15 минут.
Тем временем отделите белки от желтков. Желтки взбейте и смешайте с тертым сыром, петрушкой, шалотом и черным перцем. Хорошо перемешайте. Выложите эту смесь в хлеб, залитый молоком, снова перемешайте.
С помощью миксера взбейте белки до твердых пиков. Аккуратно вмешайте их в сырную смесь. Выложите смесь в формочки для суфле. Поместите их в духовку на 45 минут. Не открывайте духовку в процессе. Выньте из духовки и подавайте немедленно, чтобы суфле не успело опасть.
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