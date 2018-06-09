Орзо с бараниной 

Сытное блюдо из пасты с бараниной в томатно-винном соусе.
Ингредиенты
Лук 1 шт корица 1 палочка
лавровый лист 2-3 шт чеснок 2 зубчика
томатное пюре 300 мл красное вино 200 мл вода или бульон 200 мл баранина 400 г орзо 200 г оливковое масло по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки4 ч Количество персон5 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская
Разогрейте немного масла в кастрюле. Добавьте нарезанный кубиками лук, обжарьте его в течение пары минут. Затем добавьте лавровый лист, корицу и зубчики чеснока. Готовьте в течение 5-10 минут.
Добавьте нарезанную кубиками баранину и слегка обжарьте. Затем добавьте томатное пюре, вино и воду. Тушите на медленном огне около 2-3 часов.
Добавьте орзо и готовьте до мягкости. Перед подачей посыпьте нарезанной петрушкой.