Как приготовить сочный шашлык на мангале, чтобы все обзавидовались: 6 лучших маринадов

Существует миф: мужчины якобы готовят шашлык лучше, чем женщины. С одной стороны, льстит, с другой — мы же никогда никому не доверяем готовить мясо на углях, охраняя мангал от любых посягательств, так что подтвердить или опровергнуть это было практически невозможно. Но с этими рецептами самых восхитительных маринадов можно уделать любое, даже самое раздутое мужское самолюбие. Считается, что для шашлыка отлично подходит свинина — изначально нежное и сочное мясо сложно испортить (случайно раскрыл наш мужской секрет хороших шашлыков, простите), но при грамотной мариновке можно вытянуть на «о боже, как вкусно» даже жесткую и волокнистую говядину. Чем мы и займемся в первую очередь.

Маринады для говядины

Для говядины лучший марианд тот, который сможет сделать мясо мягче, а текстуру нежнее. Выбор мяса также очень важен. Самые лучшие кусочки — с внутренней стороны задней ноги, огузок или вырезка с небольшой прослойкой жира. Конечно, мясо должно быть охлажденным и свежим, а не размороженным в микроволновке. 1. Горчичный

Горчица придает мягкость и аппетитный аромат. Нарезанные кусочки размером примерно три на три сантиметра сложить в чашу, посолить, поперчить и перемешать с горчицей. Ее на килограмм мяса понадобится четыре столовые ложки. Оставьте мясо пропитываться на полчаса-час, в это время подготовьте сам марианд: луковицу и пару зубчиков чеснока потереть на мелкой терке или смешать в блендере, выложить к мясу, залить кефиром с минимальной жирностью так, чтобы жидкость покрывала все мясо, и тщательно перемешать. Вместо кефира можно использовать минеральную газированную воду. Идеальное время маринования — не менее шести-восьми часов в холодильнике. 2. Майонезный

Приверженцы здорового питания, извините. Это настолько же вкусно, насколько вредно и жирно. Можно, конечно, попытаться заменить майонез обезжиренным кефиром, но какой в этом смысл? Поэтому я поделюсь тайной страшно калорийного марианада. На килограмм мяса понадобится 300 граммов майонеза, 1 лимон, пара головок чеснока и/или луковица, перец, соль. Чеснок давим, луковицу мелко режем. Измельчаем лимонную цедру, выдавливаем сок. Все это вместе с приправами замешиваем в майонез и щедро поливаем мясо. Оно должно быть комнатной температуры, нарезано классическими кусочками три на три сантиметра против волокон. Перемешать, поставить в холодильник. 3. На основе киви

Неизвестно, кому первому пришла в голову идея использовать киви для маринада, однако благодаря свой кислотности этот фрукт действительно делает мясо невероятно мягким всего за пару часов. Здесь главное не передержать, иначе мясо станет сухим — двух часов будет достаточно. На килограмм мяса потребуется четыре киви, луковица, соль, перец, приправы. С киви срезать кожуру, протереть на терке или измельчить в блендере. Перемешать с мелко нарезанным луком, специями и добавить в мясо, еще раз тщательно перемешать. Приправам здесь стоит уделить особенное внимание, так как киви дает очень тонкий вкус. Можно оставить оригинальный вкус говядины, можно добавить пряную нотку кориандра, а при сервировке — свежий базилик или рукколу.

Маринады для свинины

Свинина — сравнительно недорогое, сочное мясо с нежным вкусом. Да, испортить свиной шашлык сложно, но не испортить — еще не значит приготовить вкусно! Лучшие свиные части для шашлыка — вырезка и шея. Для относительно диетического шашлыка из свинины можно взять карбонад или окорок, но они изначально суховаты, так что к ним лучше применить рецепты для говядины — это сделает мясо нежным и аппетитным. Ну а для вырезки и шеи — три замечательных маринада ниже. 1. Уксусный

Это классика в чистом виде. Простой и незатейливый, этот маринад придает мясу традиционный вкус шашлыков, запах которых витает в воздухе возле летних кафе. Помимо характерного вкуса, уксусный маринад позволяет дольше хранить мясо без холодильника. На килограмм свинины понадобится литр воды, четверть стакана столового уксуса (9%), соль, перец, две средние луковицы или одна большая. Свинину режем кусочками покрупнее — примерно четыре на четыре сантиметра. Свинина сильнее ужаривается, у небольших кусочков есть риск засушиться или обуглиться. Добавляем в чашу с мясом мелко нарезанный лук, соль, перец, тщательно перемешиваем, ждем десять минут, только затем вливаем маринад и еще раз перемешиваем — он должен полностью покрывать все мясо. Для разнообразия можно вскипятить раствор уксуса с водой вместе с овощами. Лук нарезать полукольцами, морковь потереть на крупной терке и вскипятить в литре воды, добавив четверть стакана столового уксуса 9%, а в конце варки — лавровый лист, крупно нарезанный стебель сельдерея, соль и сахар. Заливать мясо можно только после того, как маринад остынет. Лучше не оставлять мясо в маринаде дольше четырех часов — да, оно может храниться так очень долго, но с каждым часом сверх этого времени становится все суше. 2. Винный

Красные сорта вин отлично подходят к красному мясу, что уж говорить о том, чтобы использовать вино еще и в приготовлении. Изысков никаких не нужно, но и самое дешевое коробочное вино тоже покупать не стоит — выбираем бутылочное красное сухое или полусухое в категории до 500 рублей. Чилийское — самое то. Добавим немного гламура: заменим скучный лук лимоном. На килограмм мяса возьмем 300 мл вина, 1 ст. ложку бальзамического уксуса, сок лимона, веточку майорана и базилика, соль, черный перец. Сок лимона перемешиваем с бальзамическим уксусом и специями, выливаем в мясо и тщательно перемешиваем. Выжидаем пять минут и вливаем вино, снова перемешиваем. Вина должно быть ровно столько, чтобы оно покрывало мясо, но мясо не должно плавать в маринаде. 3. Средиземноморский

Маринад для гурманов, ценящих натуральный вкус мяса с тонкими нотками традиционной средиземноморской кухни. Вариант для тех, кому хочется разнообразия. Итак, понадобится треть стакана оливкового масла, 2 столовые ложки сушеного розмарина или несколько веточек свежего, 2 лимона, соль, перец. Можно бросить веточку эстрагона. В масло выжимаем сок лимонов, замешиваем приправы и травы, выливаем смесь в мясо и тщательно перемешиваем. Кожуру лимона можно проложить между слоями. В идеале мясо должно напоминать ужин в небольшом ресторане под открытым небом при шуме волн и свете луны. Если напоминает — все получилось!

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