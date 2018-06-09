Клафути с помидорами и козьим сыром

Французская запеканка из блинного теста с помидорами черри, базиликом и козьим сыром.

Ингредиенты

Козий сыр 50 г помидоры черри 50 г базилик (листья) 1 горсть

орегано (листья) 2 веточки

яйца 2 шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

миндальная мука 25 г мука 1 ст. л.

йогурт 50 мл молоко 50 мл Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Разогрейте духовку до 180 градусов. Две небольшие формы смажьте маслом и присыпьте мукой.

Помидоры нарежьте на половинки или четвертинки и выложите в формы. Посыпьте раскрошенной фетой.

Яйца взбейте с солью и перцем. Добавьте миндальную и пшеничную муку и аккуратно перемешайте. Вмешайте йогурт, молоко и измельченный базилик и орегано. Залейте этой смесью помидоры с сыром. Запекайте в течение 20-40 минут, в зависимости от размеров форм. Подавайте клафути теплыми.