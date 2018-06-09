Кукурузные оладьи в духовке 

Прекрасное блюдо для детей — оладьи из кукурузы, запеченные в духовке.
Ингредиенты
Консервированная кукуруза 1 банка (350 г)
лук (маленький) 1 шт чеснок 1 зубчик
молоко 120 мл кукурузная мука 70 г пшеничная мука 70 г яйцо 1 шт соль 0,5 ч. л.
черный перец 1 щепотка
зеленый лук 4-6 стеблей
тертый пармезан 30 г оливковое масло 2 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте в сковороде 1 столовую ложку масла. Добавьте измельченный лук и чеснок, тушите на среднем огне до мягкости. Добавьте кукурузу, перемешайте и снимите с огня.
В небольшой емкости взбейте яйца, молоко, измельченный зеленый лук и пармезан. Когда овощи и кукуруза остынут, добавьте их к яичной смеси, затем добавьте оба вида муки, соль и перец. Хорошо перемешайте.
Застелите противень бумагой для выпечки и смажьте оставшимся маслом. Сформируйте из кукурузной массы оладьи и выложите их на противень. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут. Подавайте теплыми со сметаной.