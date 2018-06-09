Кукурузные оладьи в духовке

Прекрасное блюдо для детей — оладьи из кукурузы, запеченные в духовке.

Ингредиенты

Консервированная кукуруза 1 банка (350 г)

лук (маленький) 1 шт чеснок 1 зубчик

молоко 120 мл кукурузная мука 70 г пшеничная мука 70 г яйцо 1 шт соль 0,5 ч. л.

черный перец 1 щепотка

зеленый лук 4-6 стеблей

тертый пармезан 30 г оливковое масло 2 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте в сковороде 1 столовую ложку масла. Добавьте измельченный лук и чеснок, тушите на среднем огне до мягкости. Добавьте кукурузу, перемешайте и снимите с огня.

В небольшой емкости взбейте яйца, молоко, измельченный зеленый лук и пармезан. Когда овощи и кукуруза остынут, добавьте их к яичной смеси, затем добавьте оба вида муки, соль и перец. Хорошо перемешайте.

Застелите противень бумагой для выпечки и смажьте оставшимся маслом. Сформируйте из кукурузной массы оладьи и выложите их на противень. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут. Подавайте теплыми со сметаной.