В Британии в продукции для вегетарианцев нашли «мясной след»

Агентство продовольственных стандартов (FSA) обнаружило в готовых блюдах для вегетарианцев и веганов британских супермаркетов следы ДНК животного происхождения, сообщает Sky News со ссылкой на расследование The Daily Telegraph

В частности, лабораторные тесты показали наличие ДНК свинины в «фрикадельках без мяса», а готовых макаронах — ДНК индейки.

Компании при этом заявили, что провели собственное расследование, которое не показало следов продуктов животного происхождения в их товарах.

В FSA заявили, что их приоритетная задача — дать потребителям уверенность в том, что еда, которую они употребляют, безопасна и соответствует своему названию.

Ранее сообщалось, что в Британии повара уволили после заявления о том, что он любит тайно добавлять им в еду продукты животного происхождения.