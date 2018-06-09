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В Британии в продукции для вегетарианцев нашли «мясной след»
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В Британии в продукции для вегетарианцев нашли «мясной след» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Агентство продовольственных стандартов (FSA) обнаружило в готовых блюдах для вегетарианцев и веганов британских супермаркетов следы ДНК животного происхождения, сообщает Sky News со ссылкой на расследование The Daily Telegraph.
В частности, лабораторные тесты показали наличие ДНК свинины в «фрикадельках без мяса», а готовых макаронах — ДНК индейки.
Компании при этом заявили, что провели собственное расследование, которое не показало следов продуктов животного происхождения в их товарах.
В FSA заявили, что их приоритетная задача — дать потребителям уверенность в том, что еда, которую они употребляют, безопасна и соответствует своему названию.
Ранее сообщалось, что в Британии повара уволили после заявления о том, что он любит тайно добавлять им в еду продукты животного происхождения.
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