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Паста со свининой и шпинатом
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Паста со свининой и шпинатом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сытное блюдо из пасты с соусом бешамель, фаршем из свинины и шпинатом
Ингредиенты
Чеснок 1 головка
оливковое масло 1 ч. л.
паста 300 г  фарш из свинины 300 г  сливочное масло 2 ст. л.
мука 2 ст. л.
молоко 250 мл  тимьян (листья) 1 веточка
орегано (листья) 1 веточка
шпинат 200 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Разогрейте духовку до 200 градусов.
С головки чеснока срежьте верхушку, положите ее на небольшой кусок фольги, полейте маслом, заверните и поместите в духовку на 35 минут.
В маленькой кастрюльке растопите масло. Добавьте муку и готовьте, постоянно перемешивая, около минуты. Постоянно взбивая венчиком, тонкой струйкой влейте молоко и продолжайте готовить около 5 минут, пока соус не загустеет. Добавьте травы, соль и перец, перемешайте.
Влейте соус в блендер или кухонный комбайн. Добавьте очищенный запеченный чеснок и взбейте до кремовой текстуры. Накройте и держите в теплом месте.
Тем временем разогрейте немного масла в сковороде. Добавьте фарш, посолите и поперчите его по вкусу, добавьте любые пряности. Готовьте до коричневого цвета, не давая фаршу слипнуться.
В то же время отварите пасту до состояния аль денте в подсоленной воде. Слейте воду, добавьте в пасту соус, мелко нарезанный шпинат и фарш. Тщательно перемешайте и сразу подавайте.
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