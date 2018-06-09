Паста со свининой и шпинатом

Сытное блюдо из пасты с соусом бешамель, фаршем из свинины и шпинатом

Ингредиенты

Чеснок 1 головка

оливковое масло 1 ч. л.

паста 300 г фарш из свинины 300 г сливочное масло 2 ст. л.

мука 2 ст. л.

молоко 250 мл тимьян (листья) 1 веточка

орегано (листья) 1 веточка

шпинат 200 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Разогрейте духовку до 200 градусов.

С головки чеснока срежьте верхушку, положите ее на небольшой кусок фольги, полейте маслом, заверните и поместите в духовку на 35 минут.

В маленькой кастрюльке растопите масло. Добавьте муку и готовьте, постоянно перемешивая, около минуты. Постоянно взбивая венчиком, тонкой струйкой влейте молоко и продолжайте готовить около 5 минут, пока соус не загустеет. Добавьте травы, соль и перец, перемешайте.

Влейте соус в блендер или кухонный комбайн. Добавьте очищенный запеченный чеснок и взбейте до кремовой текстуры. Накройте и держите в теплом месте.

Тем временем разогрейте немного масла в сковороде. Добавьте фарш, посолите и поперчите его по вкусу, добавьте любые пряности. Готовьте до коричневого цвета, не давая фаршу слипнуться.

В то же время отварите пасту до состояния аль денте в подсоленной воде. Слейте воду, добавьте в пасту соус, мелко нарезанный шпинат и фарш. Тщательно перемешайте и сразу подавайте.