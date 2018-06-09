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Сэндвич «Капрезе»
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Сэндвич «Капрезе» 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Горячий бутерброд «по мотивам» знаменитого салата Капрезе из помидоров и моцареллы.
Ингредиенты
Хлеб (серый, с отрубями или зерновой) 4 ломтика
помидоры 2 шт  моцарелла 1 шарик
свежий базилик по вкусу
оливковое масло по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Ломтики хлеба смажьте оливковым маслом и поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
На теплый хлеб выложите ломтики помидоров. Посолите и поперчите. Посыпьте мелко нарезанным базиликом. Сверху выложите ломтики моцареллы.
Поместите бутерброды в духовку на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился. Подавайте теплыми, украсив свежим базиликом.
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