Сэндвич «Капрезе»

Горячий бутерброд «по мотивам» знаменитого салата Капрезе из помидоров и моцареллы.

Ингредиенты

Хлеб (серый, с отрубями или зерновой) 4 ломтика

помидоры 2 шт моцарелла 1 шарик

свежий базилик по вкусу

оливковое масло по вкусу

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Ломтики хлеба смажьте оливковым маслом и поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

На теплый хлеб выложите ломтики помидоров. Посолите и поперчите. Посыпьте мелко нарезанным базиликом. Сверху выложите ломтики моцареллы.

Поместите бутерброды в духовку на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился. Подавайте теплыми, украсив свежим базиликом.