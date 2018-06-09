Пирог со шпинатом и фетой

Теплый осенний пирог из слоеного теста со шпинатом, двумя видами сыра, творогом и яйцами.

Ингредиенты

Слоеное тесто 2 пласта

оливковое масло 1 ст. л.

лук 3 шт чеснок 4 зубчика

сухой укроп 1,5 ч. л.

замороженный шпинат 600 г яйца 3 шт творог 250 г фета 250 г сыр грюйер 50 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Сначала приготовьте начинку. Для этого разогрейте в сковороде масло и потушите измельченный лук до прозрачности. Добавьте измельченный чеснок и укроп. Готовьте еще около минуты.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая

Шпинат предварительно разморозьте, хорошо отожмите и мелко нарежьте. Выложите его на сковороду к луку и готовьте еще около 5 минут. Выложите смесь в большую миску и полностью охладите.

Добавьте к шпинату яйца, творог и нарезанные маленькими кубиками фету и грюйер. Посолите и поперчите по вкусу, хорошо перемешайте.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Раскатайте тесто и выложите один пласт в форму. Выложите на него начинку и смажьте края теста водой. Сверху выложите второй пласт теста, обрежьте края и защипайте. Из оставшегося теста можно сделать украшения и выложить сверху на пирог. В центре сделайте отверстие для выхода пара. Смажьте взболтанным яйцом. Запекайте около 40 минут. Подавайте теплым.