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Пирог со шпинатом и фетой
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Пирог со шпинатом и фетой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Теплый осенний пирог из слоеного теста со шпинатом, двумя видами сыра, творогом и яйцами.
Ингредиенты
Слоеное тесто 2 пласта
оливковое масло 1 ст. л.
лук 3 шт  чеснок 4 зубчика
сухой укроп 1,5 ч. л.
замороженный шпинат 600 г  яйца 3 шт  творог 250 г  фета 250 г  сыр грюйер 50 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Сначала приготовьте начинку. Для этого разогрейте в сковороде масло и потушите измельченный лук до прозрачности. Добавьте измельченный чеснок и укроп. Готовьте еще около минуты.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая
Шпинат предварительно разморозьте, хорошо отожмите и мелко нарежьте. Выложите его на сковороду к луку и готовьте еще около 5 минут. Выложите смесь в большую миску и полностью охладите.
Добавьте к шпинату яйца, творог и нарезанные маленькими кубиками фету и грюйер. Посолите и поперчите по вкусу, хорошо перемешайте.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Раскатайте тесто и выложите один пласт в форму. Выложите на него начинку и смажьте края теста водой. Сверху выложите второй пласт теста, обрежьте края и защипайте. Из оставшегося теста можно сделать украшения и выложить сверху на пирог. В центре сделайте отверстие для выхода пара. Смажьте взболтанным яйцом. Запекайте около 40 минут. Подавайте теплым.
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