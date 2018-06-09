Креветки на гриле в горчично-чесночном маринаде с соусом из авокадо

Вот такие аппетитные, очень сочные и пикантные креветки предлагаю Вам приготовить

Почему-то гриль обычно ассоциируется с мясом, но сегодня мы отступим от этого правила и приготовим безумно вкусные креветки в маринаде на основе горчицы «Кубанской» ТМ «Haas», ведь она подходит для рыбных блюд. И для морепродуктов тоже! Проверено!

Ингредиенты: креветки крупные — 1 кг. Для маринада:

горчица «Кубанская» ТМ «Haas» — 3 ст. ложки;чеснок — 7 зубчиков;масло оливковое — 50 мл;сок лайма — 2 ст. ложки;устричный соус — 1 ч. ложка;соль — 0,5 ч. ложки;перец черный молотый — по вкусу

Для соуса:

авокадо — 1 шт. ;масло оливковое — 30 мл;чеснок — 4 зубчика;горчица «Кубанская» ТМ «Haas» — 1 ч. ложка;петрушка — 50 г;сок лайма — 1 ч. ложка;соль — 1/4 ч. ложки;перец черный молотый — по вкусу

Подготовленные для маринования креветки

ПриготовлениеВ первую очередь необходимо подготовить наши креветки. Владивосток — город у моря, поэтому проблем с морепродуктами у нас нет. Я выбрала самые крупные, которые по-местному называются «Ботан», видимо, из-за больших глаз:) Их удобно будет жарить на гриле, они точно не провалятся.

Они уже были отварены в подсоленной воде, что надо учитывать при добавлении соли. Я убрала у креветок лапки и длинные усы, вытащила не самое лицеприятное содержимое, которое у наших товарищей находится в районе головы, поэтому разрезать брюшко и вытаскивать темную жилу здесь не надо. Думаю, с креветками на Западе страны нужно действовать классически. Конечно, можно и полностью почистить креветки, но они никогда не будут такими сочными, как в панцире, который препятствует вытеканию сока.

Ингредиенты для приготовления маринада для креветок

Готовим маринад: смешиваем горчицу, оливковое масло, сок лайма, устричный соус, соль и мелко нарубленный чеснок, добавляем черный молотый перец. Тщательно всё перемешиваем.

Готовый маринад для креветок

Все ингредиенты мы хорошо перемешали, и теперь маринад готов покрыть наши креветочки.

Креветки в маринаде

Заливаем наши креветки маринадом, аккуратно перемешиваем, накрываем чашу пищевой пленкой и отправляем в холодильник на час-другой. А пока займемся приготовлением соуса.

Ингредиенты для приготовления соуса

Готовим соус. Я решила отступить от классики и придумать что-то новое. В качестве основы я взяла авокадо: у него очень нежная текстура. Главное — выбрать спелый фрукт. Итак, в чашу блендера кладем авокадо, чеснок, горчицу, петрушку, оливковое масло, сок лайма и соль. Тщательно взбиваем до однородной консистенции.

Готовый соус

Готовый соус приправьте черным молотым перцем. Конечно же, количество ингредиентов можно регулировать по своему вкусу: любите чеснок — увеличьте его количество. Хотите поострее — добавьте больше горчицы:) Соус обязательно накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник настояться.

Процесс приготовления креветок на гриле

Креветки отлично промариновались (мои ждали своего «выхода» 3 часа, пока мы добирались по пробкам до природы) и готовы к жарке. Кладем их на решетку и жарим на мангале минут 5-7. Постоянно переворачиваем, чтобы креветки не подгорели! Стали румяные и красивые — значит, готовы! Снимаем!

Готовое блюдо

Всё, наши креветочки готовы! Мягкие, сочные, просто тают во рту! Панцирь сохранил все вкусы внутри! Пикантный соус прекрасно дополняет наши морепродукты, сочетая в себе нежность и остринку! Не ждём, пока креветки остынут, и наслаждаемся!

Приятного всем аппетита!