Ещё
Как сделать еду вкуснее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сделать еду вкуснее 

Телеканал «Наука» 1 час назад
Что происходит с технологиями, которые позволяют создавать запахи и вкусы? Как отличить вкус умами? Надо ли бояться Е-добавок? На эти вопросы отвечает очередной гость передачи «Вопрос науки» Алексея Семихатова, химик-технолог Сергей Николаевич Белков.
Любой запах, любой вкус — это результат взаимодействия каких-то конкретных химических веществ с нашими рецепторами на языке, в носу. Соответственно, нет никакой сложности взять эти вещества и смешать искусственно. Слова «ароматизатор идентичный натуральному» не означают ничего страшного. Просто ароматизатор по химическому составу такой же, как натуральный аромат, но вещества, входящие в состав, получены из каких-то других источников. Это та же самая молекула.
Любой природный запах — это на самом деле какая-то кошмарная смесь примесей. Далеко не всегда мы даже знаем, что содержится в этой натуральной клубнике. Но мы всегда досконально знаем, что содержится в ароматизаторе «Клубника».
Имитировать вкус намного проще, чем запах. В нашем понимании, в физиологии восприятия, мы часто смешиваем два понятия. У нас вкус и запах воспринимаются одинаково. На самом деле нет такой вещи, как вкус клубники и вкус апельсина. Если мы будем подходить формально, это примерно одинаковые вкусы. Это вкус сахара и кислоты. Отличия у них — в запахе. На 90–95% восприятие любого продукта определяется именно обонянием.
Означает ли это, что в ваших силах сделать любой вкус и любой запах намного сильнее натурального? И да, и нет. Да — потому что, используя знания органической химии, мы можем создать такой ароматизатор, который будет пахнуть долго. В отличие от обычной клубники, которая полежит два дня и потеряет запах. Но всё равно будет подсознательное сравнение с этой клубникой. И мы фактически всё равно не сможем сделать лучше. Потому что вот это — эталон!
Усилитель вкуса делает вещь немножко вкуснее. Так же как делают вещь вкуснее черный перец, соевый соус, поваренная соль, обычный столовый сахар. Самый известный современный усилитель — глутамат натрия. В действительности тут кроется терминологическая ошибка. Известно, что человек физиологически распознаёт пять вкусов: сладкий, кислый, горький, солёный и умами. Глутамат усиливает один-единственный вкус — умами.
По сути, умами — это и есть вкус глутамата натрия. Это некое гастрономическое ощущение, возникающее при поедании грибов, курицы, сыра. Японцы давно считали это отдельным вкусом. Европейцы согласились с ними, только получив конкретные научные знания, когда непосредственно определили рецепторы на языке и механизм взаимодействия с глутаматом.
Как научиться отделять вкус умами от всех остальных? Проще всего один раз попробовать глутамат натрия в чистом виде. Если говорить о продуктах, то это какие-то твёрдые, очень зрелые сыры. Вот они имеют наиболее характерный вкус умами.
Стоит ли беспокоиться о содержании в еде Е-добавок? В магазинах можно увидеть сцены, когда люди перечитывают список Е-добавок и откладывают продукты в сторону. Этот факт вызывает иронию. На самом-то деле самый безопасный компонент, который может быть в еде, — это Е-добавки. Потому что, даже вспоминая всю историю, весь смысл получения кода «Е» в том, что эта добавка прошла необходимые исследования на безопасность. И нет никаких поводов подозревать её в том, что она нанесёт какой-то ущерб вашему организму. С этим кодом идут различные модификаторы вкуса типа глутамата натрия, загустители, эмульгаторы, всё что угодно. Всё, что придаёт внешний вид, вкус, аромат и консистенцию.
Натуральность или ненатуральность не имеют вообще никакого отношения к полезности или вредности. Свойства любого вещества определяются исключительно строением молекулы. Соответственно, влияние каких-то добавок на организм не определяется натуральностью происхождения. Оно определяется влиянием на организм.
Молекулы одного и того же вещества не могут различаться в зависимости от способа их производства. Что может вызывать страхи и опасения? Например, слабый контроль за процессом производства. Иногда у меня будут получаться такие молекулы, а иногда — другие. Иногда хорошие, а иногда плохие.
Эти опасения, безусловно, имеют место быть. Но эти же опасения точно так же применимы к картошке, которая выращивается у вас на поле. Там тоже не известно, что может образоваться. Но вариабельность в лаборатории намного меньше. Потому что провести какой-нибудь химический синтез — это нужно очень хорошо следовать методике. Лаборатория даст фору любому фермеру. Мы получаем какое-то вещество, мы знаем, какие там примеси, мы знаем, в каких они количествах. Это те вещи, которые мы практически никогда не знаем, когда мы берём что-то из природы.
Телеканал «Наука»: последние новости
В чем польза и опасность молока? Почему может казаться, что все вокруг сердятся на вас Почему может казаться, что все вокруг сердятся на вас
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Истинные лица знаменитостей
Без стыда: Беркова в экстремальном платье13
«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц2
Волочкова впервые показала свою роскошную спальню5
Пуговка показала «беременный» живот2
Новости партнеров
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
01:00
Началова рассекретила богатого жениха
Звёзды
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
08:00
Истинные лица знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение