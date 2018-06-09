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10 самых агрессивных для желудка напитков
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10 самых агрессивных для желудка напитков 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Некоторые напитки содержа в себе «тяжелые» или слишком многочисленные ингредиенты, с усвоением которых система пищеварения может не справиться. Первым при этом страдает желудок, отмечают врачи. Научные специалисты составили перечень напитков, употребление которых является серьезным испытанием, с которым ваш желудок может и не справиться, сообщил Healthinfo. В этот список вошли следующие напитки: Алкоголь. Спиртное, считают терапевты, оказывается наиболее агрессивным для желудка: всегда нужно помнить, что любой алкоголь является токсином. Поэтому, раз уж не получается не выпивать совсем, употреблять алкогольные напитки строго в небольших количествах. К числу особенно вредных ученые относят крепкие алкогольные напитки, а также и те, в которых содержится сахар и много химических добавок. Лишенные питательных веществ, но при этом изобилующие калориями и «химией», такие напитки — это удар по слизистой, а также по сбалансированному микробиому. По мнению ученых, таковыми являются напитки агуардьенте, амаретто, анисовый ликер, водка, а также коктейли из спиртного с газированными напитками.
«Для приготовления коктейлей часто используют ром, текилу, джин или водку, смешивая их с различными газированными напитками типа колы. Подобная комбинация делает коктейли «калорийной бомбой» и резко повышает концентрацию алкоголя в крови в процессе усвоения», — рассказали медработники.
Стимулирующие напитки. К ним относятся тонизирущие и кофеинизированные виды — кофе, чай, газированные напитки. Ученые отметили, что злоупотребление ими способно вызывать вздутие живота и повреждать слизистую оболочку желудка, приводя к эрозиям и язвам. Энергетические напитки. Смесь алкоголя и стимулирующих компонентов напитков в самых тяжелых случаях может привести к развитию алкогольной комы. Также среди последствий их употребления — нарушения пищеварения, расстройства метаболизма, сбой в механизмах сна. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными было подтверждено: обычный пакетированный томатный сок может защищать человека от онкологии.
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