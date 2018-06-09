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Рецепты здоровья: лечение аллергии травами — народные средства при поллинозе
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Рецепты здоровья: лечение аллергии травами — народные средства при поллинозе 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Аллергией называют искаженную или чрезмерную реакцию организма на действие какого-либо раздражителя (аллергена). Причины этого явления, его формы и симптомы чрезвычайно разнообразны, что подчас осложняет диагностику и лечение. Не стоит думать, что удастся полностью избавиться от аллергии при помощи одних лишь народных средств — но облегчить ее проявления лекарственные растения способны.
Народные средства могут облегчить симптомы при сенной лихорадке
При поллинозе (сенной лихорадке) эффективны травы, обладающие противоотечным, мочегонным и седативным действием, а также лекарственные растения и сборы, восстанавливающие иммунитет. Важно! Прежде чем воспользоваться народными рецептами от аллергии, убедитесь в отсутствии у вас противопоказаний и побочных реакций на их ингредиенты.
Настойка девясила высокого
50 г сушеных измельченных корней девясила залить 0,5 л водки, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 10 дней, процедить. Принимать в течение 3-4 недель 3 раза в день за полчаса до еды по 15-20 капель. Настойка девясила противопоказана при беременности и кормлении грудью, тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы и почек.
Настой молодых побегов калины
1 ст.ложку измельченных молодых веточек калины залить 0,5 л кипятка, настаивать под крышкой в течение 15-20 минут, процедить. При аллергическом насморке пить настой 2-3 раза в день как чай и использовать для ингаляций.
Настой ромашки аптечной
1 ст.ложку сушеных измельченных цветков залить 1 стаканом кипятка, укутать, настаивать в течение получаса, процедить. Принимать 3-4 раза в день по 1 ст.ложке. Другой вариант настоя: 1 ч.ложку сушеных измельченных цветков ромашки залить 250-300 мл кипятка, укутать, настаивать в течение 15-20 минут, процедить. Пить как чай в течение 2-3 месяцев 3 раза в день.
Настой корня сельдерея
1 ч.ложку измельченного сушеного корня сельдерея залить в термосе 0,5 л кипятка, настаивать 4 часа, процедить. Хранить в холодильнике. Принимать 3-4 раза в день за полчаса до еды по 1 ст.ложке. При аллергических заболеваниях также полезен сок сельдерея.
Настой череды
1 ст.ложку сушеной и измельченной травы череды залить в термосе 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 2 часов, процедить. Принимать в течение месяца (весной и осенью) 3 раза в день за полчаса до еды по 1/3 стакана. Если аллергия у ребенка, то настой готовят из 1 ч.ложки травы на 1 стакан кипятка; принимать по той же схеме, что и взрослым. Вам также могут быть полезны публикации:
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