12 полезных лайфхаков, которые улучшат вкус ваших блюд

Для создания кулинарных шедевров совсем не обязательно иметь специальное образование или хорошо оборудованную кухню. Главный секрет идеального блюда заключает в маленьких хитростях, которые помогут спасти и улучшить вкус любого блюда.

Делимся с вами списком проверенных кулинарных лайфхаков. С ними даже неопытные хозяйки быстро превратятся в асов кулинарии.

Если вы хотите, чтобы мясо было сочным и мягким, обязательно используйте маринады. С их помощью мясные продукты становятся более нежными и вкусными. Кроме того, маринад придает готовому блюду неповторимый аромат.

В качестве ингредиентов для маринада можно использовать любые продукты. Соевый соус, цитрусы и ягоды, горчица и пряности — все это разнообразие добавок позволит лучшим образом оттенить вкус мяса и придать ему большую пикантность. Замочить мясо можно и в воде с растворенным кукурузным крахмалом. После такого маринада можете рассчитывать еще и на отличную хрустящую корочку.

Чтобы тушеные овощи стали более вкусными и ароматными, лучше добавлять к ним соевый соус или мелко нарезанные анчоусы. Эти продукты значительно улучшают вкус овощей и могут быть прекрасной альтернативой вредной соли. Но ни в коем случае не стоит одновременно добавлять в блюдо эти два ингредиента. Так вы рискуете не только испортить вкус овощей, но и пересолить готовое блюдо.

Наверное, не найдется ни одной хозяйки, которая не мечтала бы приготовить ароматную и румяную рыбу с хрустящей корочкой. Если хотите, чтобы рыба была именно такой, перед приготовлением обязательно смажьте ее сливочным маслом. Причем здесь очень важно, чтобы соус из сливочного масла не имел комочков — тогда получить желаемого хруста рыбной корочки не получится.

Мало кто знает, но для того чтобы приготовленный рис получился белоснежного цвета, в него нужно добавлять небольшое количество уксуса. Причем добавлять уксус необходимо за пять минут до полной готовности риса. Если же уксус вам не по душе, можете смело заменить его лимонным соком. От добавления этого ингредиента эффект будет точно такой же.

В приготовлении печени практически все совершают одну и ту же ошибку. Начинают ее солить, как только закипает вода или сразу же после того, как положат ее в сковороду. Оказывается, чтобы печень в результате термической обработки получилась мягкой и не потеряла свою сочность, добавлять соль нужно за пару минут до выключения огня. Кроме того, такая небольшая хитрость поможет улучшить вкус готового продукта.

Готовя фарш для котлет, практически все привыкли добавлять в мясо размоченную мякоть белого хлеба. Но чтобы готовые котлеты были сочными и мягкими, вместо хлеба лучше добавлять в фарш перетертый кабачок и взбитый желток. Сам по себе кабачок не имеет ярко выраженного вкуса, поэтому не сможет перебить вкус мясного фарша. Кроме того, что кабачок и яичный желток отлично скрепляют ингредиенты фарша, они еще и значительно снижают калорийность блюда.

Не бойтесь экспериментировать и смело добавляйте сахар не только в десерты, но и в основные блюда. Кулинары давным-давно пользуются этой хитростью и доводят с помощью сахара вкус блюд до совершенства. Присыпьте обжаренные в сковороде овощи или мясо сахаром. Вы будете приятно удивлены, но привычный вкус блюд заиграет новыми красками!

Чтобы приготовленный на сковороде продукт в конечном итоге не развалился, старайтесь всегда готовить блюда на предварительно разогретой сковороде. И здесь абсолютно неважно, на каком виде масла будет обжарено блюдо. Если продукт положить в холодную или недостаточно прогретую сковороду, получить желаемую хрустящую корочку и насыщенный вкус не получится. Да и к тому же продукт впитает в себя все масло и может быть окончательно испорчен.

Секрет идеального стейка скрывается вовсе не в степени прожарки и используемых специях. Чтобы мясная корочка получилась румяной и аппетитной, обязательно достаньте мясо из холодильника за 2 часа до приготовления. А перед тем как положить на сковороду, промокните его со всех сторон бумажным полотенцем. Готовьте мясной стейк без масла, тогда он точно не пригорит, будет сочным и мягким.

Для многих этот лайфхак станет открытием. Но для того чтобы дрожжевое тесто получилось более пышным и воздушным, в него нужно добавлять вареный картофель. Как это сделать? Сварите картофель и перебейте его в блендере, а затем добавьте в тесто. Мало того, что тесто прекрасно подойдет, оно еще и станет намного вкуснее и сытнее.

Считаете ваниль ингредиентом, подходящим исключительно для десертов? Напрасно! Ваниль прекрасно сочетается с овощами и листьями салата. Чаще вводите этот продукт в полюбившиеся салаты. Эта пряность улучшит вкус полюбившихся блюд, сделает его более интересным и пикантным.

С помощью специй и трав любое блюдо можно сделать оригинальным и вкусным. Смело добавляйте их в супы, гарниры, первые блюда и даже в десерты. С их помощью даже самые безвкусные продукты могут превратиться в кулинарный шедевр. Ну а для того чтобы любимые специи стали еще более ароматными и вкусными, смешайте их с солью в отдельной емкости. Такая простая манипуляция заставит пряности выделить больше эфирных масел, а значит, сделает их вкус интенсивнее и пикантнее.