Вредные последствия шашлыка для здоровья

Впереди праздники и три выходных дня. Россияне уже «запрягли» железных коней и направляются на дачи. В загородных домах из развлечений — не только огород. Еще баня, и, конечно, шашлык. Он не просто символ выходных, он — обязательное условие. Его едят каждый день на завтрак, обед ужин.

Многие думают, что приготовленное на огне мясо является полезным и диетическим. Ведь в приготовлении не используют масло — только угли, дым и немного колдовства. Но врачи говорят, что поеданием шашлыка сильно увлекаться нельзя. В испарениях, образуемых при попадании жира на горячие угли, содержатся канцерогены. Летучие вещества поднимаются вверх, попадают на куски мяса и оседают на них. Особенно рискуют те, кто любит зажаривать мясо до корочки.

— В ней (корочке — News.ru) содержатся канцерогенные соединения, которые способствуют образованию раковых клеток и свободных радикалов в организме. Они являются токсинами дня нашего кишечника и печени, — рассказал эндокринолог-диетолог Вадим Крылов

Анжелика Шакирова согласна с коллегой — пережаренное мясо действительно может привести к раку, но далеко не у всех.

— Эти вещества (канцерогены — News.ru) могут способствовать развитию рака, но в определенных случаях, например, если генетика уже скомпрометирована и человек находится в зоне повышенного риска, — уверена она.

Защитить себя от вредного влияния канцерогенов просто — не пережаривать мясо или срезать твердую корочку. Еще свести к минимуму вред токсинов поможет клетчатка. Она содержится в свежих овощах и зелени. Шашлык лучше есть с большой порцией салата из свежих овощей.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, Анжелика Шакирова считает, что защитить себя от канцерогенов невозможно. Они появляются при любом способе приготовления шашлыка. Единственное, что может помочь —умеренность в потреблении пиши.

— Чтобы в мясе не образовывалось большое количество канцерогенов, его нужно часто переворачивать при жарке. Так вы избежите его перегрева, — рассказала эксперт по питанию, фитнес-модель, персональный тренер Алиона Хильт.

Global Look Press/imagebroker.com/Mario Hösel

По мнению эксперта, при жарке шашлыка стоит отказаться от готового угля в пользу привычных, березовых дров. Они выделяют меньше вредных веществ при горении, да и мясо с ними получается вкуснее.

Не только канцерогены могут вызвать рак. К нему приводят разные болезни органов пищеварения, которые появляются из-за неправильного питания. Не всегда понятно, что первично, а что — вторично.

— Сочетание жирного и алкоголя приводит к развитию панкреатита, язвенной болезни, к патологии кишечника, холециститу. Если постоянно у вас будут обострения этих заболеваний, это может привести к развитию онкологического заболевания, — рассказал онколог, гастроэнтеролог Юрий Покровский.

Поэтому, если у человека проблемы с органами пищеварения, налегать на шашлык точно не стоит. Лучше предпочесть запеченное в духовке или вареное мясо.