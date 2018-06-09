Тестирование солнцезащитных кремов! Какой самый лучший?

Не важно где вы находитесь — на отдыхе в тропическом раю, в экскурсионных турах или на шопинге в раскаленном солнцем городе, никогда не забывайте предварительно нанести качественный солнцезащитный крем. Хотите узнать, какие из них лучшие? Ознакомьтесь с результатами тестирования солнцезащитных кремов. При выборе лучшего солнцезащитного крема вам нужно придерживаться нескольких простых принципов. МедикФорум выяснил, что же это за принципы и какие крема полезны.

Как выбирать солнцезащитный крем?

• SPF-фактор должен соответствовать вашему фототипу — чем светлее тип вашей кожи, тем легче она обгорает на солнце, а потому в этом случае нужно выбрать фактор повыше. • Учитывайте также тип своей кожи: для чувствительной кожи скорее выбирайте солнцезащитные ароматизированные кремы из ассортимента брендов дермокосметики; для сухой кожи — увлажняющие кремы более жидкой консистенции. • Если вы собираетесь на море проводить активную деятельность, во время которой вы будете потеть — выберите водонепроницаемое средство. Даже если вы распределите кремы согласно следующим критериям, вы все равно будете искать большое количество подходящих средств. Который тогда выбрать? Попробуйте хоть один из тех, которые мы тестировали.

Какое средство от загара выбрать?

Главное при выборе средства смотреть на уровень защиты. Это дает возможность подобрать нужный уровень. Вот несколько средств, которые можно рекомендовать, если вы не знаете, что выбрать.

Молочко для загара Vichy Ideal Soleil Capital с SPF 30 Если ваша кожа более сухая, вы непременно оцените жидкий солнцезащитный крем Vichy Ideal Soleil Capital. Он идеально наносится и приятно смягчает кожу, не делая ее жирной. Следует быть осторожным, чтобы не испачкать кремом одежду. Поэтому нужно, чтобы крем поглотился еще перед одеванием. Состав средства — гипоаллергенный, не содержит парабенов, а поэтому вы не получите раздражение после применения. Положительно оценивается приятный и одновременно легкий аромат. Этот крем надежно защитит от солнца, а кроме этого он имеет водостойкое свойство и должен отталкивать песок. Летом на пляже с песком этот крем будет топовым. Минеральный солнцезащитный флюид для лица Clinique Sun с SPF 50 Солнцезащитный крем для лица Clinique Sun — прекрасный выбор для чувствительной и едва проблемной кожи. Сразу после нанесения крем образует на лице тонкий белый слой, который очень быстро поглотится, после чего кожа станет красивой и матовой — именно это то, что все ожидают от качественного солнцезащитного крема. Кроме этого, крем вообще не закупоривает поры, идеально прошел тест на основание макияжа (что касается города, то это является очень важным свойством). Крем без ароматизаторов, также содержит минеральные фильтры. Несмотря на такие составляющие, лицо не напрягается от лишних химических веществ, а вам не нужно бояться, что после применения появится сыпь.

Сухое масло в форме спрея Bioderma Photoderm Bronz с SPF 30 Стоит подчеркнуть простоту применения сухого масла Photoderm от Bioderma. Масло для загара очень хорошо наносится, кожа на мгновение становится жирной, но через несколько минут все прекрасно впитывается. Аромат масла цветочный и действительно выразительный, что лично меня не слишком заинтересовало. Средство надежно защитил меня от солнечных ожогов, правда вы должны помнить о регулярности применения масла — на пляже, после каждого второго купания. Молочко для загара Shiseido Sun Protection с SPF 15 Молочко для загара Shiseido Sun Protection однозначно выиграло в моем тестировании. И это не только благодаря упаковке, которая имеет надежную крышку и поместится в каждом кармане или сумочке. Также меня приятно удивила устойчивость и надежность защиты от солнца на море, несмотря на то, что фактор защиты только 15. Этот крем имеет более густую консистенцию, его труднее наносить, но через несколько минут он поглощается и действует в течение 5:00. Аромат очень приятный, напоминает аромат для белья. Крем для загара Piz Buin Instant Glow с SPF 30 Он очень легко наносится и не оставляет никаких белых следов, оставляет практически незаметен блеск, который деликатно освежает кожу на солнце. Крем мгновенно впитывается, поэтому этот крем служить идеальным спутником не только в отпусках, но и во время повседневных прогулок по городу. Несколько минут после нанесения вы ничего не будете чувствовать на своей коже. Несмотря на это, кожа надежно защищена. Аромат, как для солнцезащитных кремов, немного необычный, его можно приравнять к аромату сладких яблок. Он важен лишь несколько минут после нанесения, а затем полностью исчезает, благодаря этому это средство не перебивает аромат духов. Рекомендуется людям с чувствительной кожей.

Молочко для загара Biotherm Lait Solaire Hydratant с SPF30 Это косметика с содержанием термальной воды и биоактивных веществ. Просто замечательно, что крем можно использовать как для лица, так и для тела, поэтому не нужно носить с собой сразу два крема. Упаковка надежная, благодаря чему средство удобно дозировать, и он не растекается. Больше всего в Biotherm Lait Solaire радует действительно приятный аромат и легкость средства. Он прекрасно охлаждает и достаточно устойчив. Молочко для загара La Roche-Posay Anthelios Lotion с SPF 30 Солнцезащитный крем La Roche-Posay Anthelios имеет действительно очень легкую текстуру и быстро впитывается. После применения не чувствуется, что на теле есть какой-то крем, что для кого-то безусловно станет преимуществом. Крем водостойкий, однако после купания его нужно нанести снова. Безусловно, преимуществом этого крема является то, что пот не сможет так легко пробить его слой даже после более сложного похода. Производитель заявляет, что крем не содержит ароматизаторов, но, несмотря на это, чувствуется классический аромат солнцезащитных кремов. Несомненным плюсом является то, что крем подходит для чувствительной кожи и совсем не раздражает ее. Ранее эксперты рассказали о том, что солнцезащитные крема не защитят от рака.