Пельмени объединяют народы

Недавно президент России Владимир Путин во время визита в Китай ненароком взволновал отечественных кулинаров. В Поднебесной он приготовил тяньцзиньские пельмени, а также оценил местные блинчики с мясом, которые традиционно подают на завтрак.

Бао-цзы — это не название восточного боевого искусства, а очень популярные в Китае пельмени. Внешне они мало чем напоминают привычные на русском столе маленькие пельмешки, больше похоже на бурятские пызы. Начинка бао-цзы традиционно делается из овощей, риса, зелени с добавлением кусочков говядины, свинины, баранины и пряностей. Также иногда добавляют маленькие кусочки сала, которые придают китайским пельмешкам сочность. Кроме того, начинкой для бао-цзы могут послужить и фрукты.

— Существует много версий, кто первый начал готовить пельмени. Кто-то говорит, что в Сибири, другие — Грузия, третьи показывают пальцем на Китай. У каждой нации пельмени особенные. Но те, что лепил президент, то есть такой формы и габаритов, следует готовить исключительно на пару, поскольку при варке они могут развалиться, а сок фарша уйдет в бульон. Мне эти пельмени в большей степени напоминают уже привычные хинкали. Однако и те, и те есть нужно аккуратно, поскольку внутри зачастую слишком много бульона, который при надкусывании может обжечь, — предостерег повар пятого разряда Эльдар Притчин.

Гоубули, которые готовил Владимир Владимирович, являются разновидностью бао-цзы. По преданию, название происходит от фразы «Гоу-цзы май бао-цзы, бу ли жэнь», что в переводе с китайского на русский значит: «Гоу-цзы продает бао-цзы и не заботится о людях». Считается, что этот вид пельменей был настолько популярным, что мастер Гоу-цзы, придумавший их и продававший в своем кафе, не успевал обслуживать всех своих посетителей. Лепятся гоубули из кислого теста в форме цветов либо с волнистыми линиями.

Другая разновидность пельменей — шаомай. Лепятся в форме мешочков из тонкого теста. Для начинки используют рис, овощи, рыбу и мясо.

Тяжеловесом среди прочих пельменей считаются цзяо-цзы, которые китайцы считают своей национальной едой. У жителей Поднебесной есть даже традиция, когда вся семья под Новый год (Праздник Весны) собирается вместе и лепит пельмешки. Начинкой для них может послужить мясо, овощи, морепродукты. Однако самыми вкусными считаются цзяо-цзы с яйцом и зеленью. Едят китайцы такие пельмени не вприкуску со сметаной или маслом, а с соевым соусом и уксусом.

Еще одна разновидность пельменей — фан гуо. Впервые их начали готовить в провинции Гуандун, что на юге Китайской Народной Республики. Лепятся они из блинчиков, сделанных из пшеничного теста. Начинкой служат измельченный арахис, чеснок, зеленый лук, свинина, грибы. Подаются с острым соусом.

Сяо лонг бао — это пельмени прямиком из Шанхая. По своей форме они похожи на хинкали. Начинкой служит бульон из свинины. Во время лепки в тесто заворачивается заливное, которое при варке плавится.