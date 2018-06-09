13 продуктов, которые не стоит есть после 18.00

СодержаниеСоусы и майонезБелый рисКартофельХлебобулочные изделияТворогКолбасаПельмениОбезжиренные продуктыСладкие фруктыФисташкиСвинина и красное мясоКашиКонсервация и солености

Диетологи не устают повторять, что нет такого правила «нельзя есть после 18.00». Особенно, если вы привыкли засыпать ближе к полуночи. Последний прием пищи должен быть за 2 — 4 часа до сна — тогда утром вы будете ощущать легкость и заряд энергии. Но все-таки есть продукты, которые не стоит есть после 18 часов.

Соусы и майонез

Вкусовые добавки, которые производители добавляют в рацион, вызывают привыкание. Поэтому любой салат, гарнир, мясо или бутерброд хочется «удобрить» соусом. В первой половине дня иногда можно побаловать себя таким калорийным продуктом, но вечером от него стоит отказаться.

А вы знали?

Соус появился в Китае в начале 17 века. Его готовили из маринованной рыбы или грибов и специй. Томаты стали добавлять только в 19 веке — так появился кетчуп.

Белый рис На основе риса существует множество диет, которые помогают сбросить лишние килограммы. Но используется только бурый рис. А вот в составе белого шлифованного риса содержится много крахмала, он сложнее усваивается организмом и может стать виновником лишнего веса и тяжести в желудке. Поэтому в вечернее время его лучше не употреблять.

Совет!

Выбирая рис, отдавайте предпочтение пропаренному, а не шлифованному. В его составе остается до 75% полезных элементов. А шлифованный рис после обработки теряет примерно 60% минералов и витаминов.

Картофель

Это еще один продукт с высоким содержанием крахмала. После 18 часов о картофеле можно забыть, иначе лишний вес будет активно превращаться в целлюлит. Если вы решили побаловать себя салатом, следите за тем, чтобы в его составе не было картофеля и других вредных ингредиентов. Калорийность вареного картофеля — примерно 80 ккал, а жареного — уже 350 ккал.

Это интересно!

Самый дорогой картофель в мире — La Bonnotte. Он очень вкусный, с нежной текстурой. Его выращивают на острове Нуармутье. Килограмм стоит примерно 500 евро.

Хлебобулочные изделия

Вся мучная и хлебобулочная продукция противопоказана после 18 вечера, если вы хотите сохранить стройную фигуру и легкость в желудке. Все эти продукты высококалорийные и содержат «быстрые» углеводы, которые способствуют набору веса. Кусочек хлеба или булочку можно съесть на завтрак — лучше, если они будут из бездрожжевого теста.

Творог

Творог считается полезным белковым продуктом, но диетологи не советуют употреблять его в вечернее время. Он имеет высокий инсулиновый индекс — дает мозгу команду запасать жир. Поэтому вечером такой перекус не принесет пользы.

Эксперты «Росконтроль» проверили творог ТМ «Савушкин», «Простоквашино», «Домик в деревне», «Залесский фермер», «Милава», «Избенка», «Карат». Лучшим оказался творог «Савушкин». А продукты ТМ «Милава», «Залесский фермер», «Избенка» не рекомендованы к употреблению.

Колбаса

Колбасу нужно употреблять с осторожностью. Прежде всего, действительно качественный продукт не может стоить дешево — учитывайте это при покупке. Острый вкус, яркий цвет колбасы могут свидетельствовать о низком содержании мяса. В составе колбасы много соли, которая задерживает жидкость. Стоит ли минутное удовольствие от нескольких кусочков колбасы того, чтобы утром проснуться с отеками?

Пельмени

Это калорийное блюдо, которое затрудняет пищеварение. Мясо в сочетании с тестом — «гремучая смесь», особенно в вечернее время, когда организм должен настраиваться на отдых. К тому же, в пельменях есть соль и специи, поэтому велика вероятность появления утренних отеков.

А вы знали?

В Китае есть давняя традиция. Молодожены клали в рот пельмени, держали некоторое время, но не жевали, а потом помещали под кровать. Они верили, что этот ритуал подарит здоровое потомство.

Обезжиренные продукты

Хотя производители уверяют, что это диетические и низкокалорийные продукты, есть их вечером не нужно. Обезжиренные продукты теряют свой вкус и аромат, поэтому в их составе зачастую присутствует сахар и ароматизаторы.

Сладкие фрукты

Фрукты с большим количеством фруктозы после 18 часов под запретом. Манго, виноград, банан или персики, конечно, утоляют голод, но слишком калорийны для вечернего времени. От яблок тоже лучше отказаться — они стимулируют аппетит и повышают кислотность желудка. Можно съесть любой несладкий фрукт, например, грейпфрут.

Фисташки

Это очень полезный продукт, который насыщает организм витаминами, микроэлементами и жирными кислотами. Но употреблять фисташки лучше в первой половине дня в качестве перекуса или как дополнение к каше. Вечером удовольствие от горсти фисташек может привести к жировым отложениям.

Свинина и красное мясо

В составе мяса присутствует альфа-аминокислота, которая стимулирует выброс адреналина в кровь. Это приводит к нервному перевозбуждению. Мясо — достаточно тяжелая пища, поэтому вечером он него лучше отказаться. Оно вызывает тяжесть в желудке и нарушает здоровый сон.

Крупы богаты углеводами, которые долго отдают организму энергию. Каши нужно употреблять в первой половине дня — тогда калории не «трансформируются» в жир. Если на ужин будет каша, организм не успеет израсходовать всю энергию.

Консервация и солености

На ужин приготовьте легкий овощной салат и откажитесь от соленых огурцов и помидоров. В их составе очень много соли и специй, поэтому жидкость задерживается в организме. Употребление консервации вечером провоцирует появление отеков утром.

В черном списке также находится любой алкоголь. Он очень калорийный и стимулирует аппетит — бокальчик вина или рюмочку коньяка вам обязательно захочется чем-нибудь закусить. А вот легкие травяные чаи без сахара помогут снять напряжение и настроят организм на здоровый сон.

Комментарий экспертаЕлизавета Киселева, эндокринолог и диетолог

Чтобы правильно составить свой рацион, нужно понимать, что происходит с организмом в вечернее время. После 18 часов он начинает готовиться ко сну, тратит меньше энергии, замедляются все обменные процессы. Поэтому не нужно нагружать организм большим количеством калорий и пищей, которая долго усваивается. Последняя трапеза должна быть примерно за 3—4 часа до сна.

Вечером не стоит употреблять жирные, жареные, острые, соленые продукты. Они возбуждают аппетит, нагружают ЖКТ, задерживают жидкость. От сладостей и мучных изделий тоже стоит отказаться.

Перекус кисломолочными продуктами и молоком приведет к вздутию живота, чрезмерному газообразованию. Не менее коварны сухофрукты — в их составе много сахара. Также противопоказан шоколад — даже небольшой кусочек оказывает возбуждающее действие на нервную систему.

Соки, газировки, черный чай, кофе, алкоголь тоже нужно убрать из вечернего рациона. Эти продукты могут устроить вам бессонную ночь.

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