В каких продуктах есть белки? 7 главных альтернатив мясу

Вы решили отказаться от мяса или снизить его потребление? При этом думаете, что куриные грудки или сочный стейк являются основными и чуть ли не единственными поставщиками белка в организме человека? Это вовсе не так.

Существует множество других источников протеина, способные предоставить телу необходимое количество питательных веществ, аминокислот и других составляющих здорового и полноценного рациона.

@TheRock

Если ваш организм вдруг требует чего-то основательного, но кусок жареной баранины по каким-то причинам сегодня не в приоритете, то ниже представлены достойные варианты его замены.

Рыба

Рыба является главной альтернативой мясу. Из всех разновидностей самыми полезными являются лосось, тунец, сельдь и форель. В рыбе, помимо белка, много витаминов D, E, B12, а также жирные кислоты омега-3. А это значит, что наряду с легкоусвояемым белком, употребление рыбы способствует улучшению зрения, состояния кожи, волос и зубов. Кажется, выбор очевиден.

Здесь и далее фото pixabay.com Бобовые

Все бобовые считаются первоклассными источниками растительного белка. А усвоение их в организме происходит примерно на 80 процентов. Главными представителями этой категории являются фасоль, горох, соя, чечевица и нут. Из последнего обычно делают хумус и фалафель — популярные лакомства еврейской кухни.

Для справки: на 100 граммов нута приходится 19 граммов белка, а это больше, чем в докторской колбасе. Кроме того, бобовые содержат витамин B и клетчатку, полезную для сердца.

Выводы делайте сами.

Орехи

Любые орехи богаты ненасыщенными жирными кислотами и, естественно, достаточным содержанием белка. Вы можете вспомнить, как мама часто говорила: «Ешь больше орехов! Мозги будут лучше работать!». Так что сейчас самое время наконец их распробовать.

В орехах содержится витамин Е, омега-3 и клетчатка, однако большинство из них довольно калорийны. Поэтому килограммами есть фундук или миндаль не стоит. Желательно также избегать орехов с солью и сахаром, которые в большом количестве могут оказаться вредными для организма.

Грибы

Не стоит забывать и про грибы. Вероятно, кому-то из вас они встречаются только в качестве одного из ингредиентов для пиццы, но, поверьте, они так же хороши с вареной или жареной картошкой.

Важно отметить, что хотя грибы и являются надежным источником белка, ежедневно их употреблять нежелательно. Ведь многие из них не так легко перевариваются, как, например, фасоль или горох.

Кроме того, грибы считаются низкокалорийным продуктом, на 100 граммов этого продукта приходится всего 30 килокалорий.

Крупы

Кто бы мог подумать, но рис, гречка, овсянка или кукуруза также являются важными поставщиками белка. Например, в гречке содержание белка на 100 граммов близится к 12 процентам. Плюс ко всему она богата железом и полезными микроэлементами.

Рекордсменом среди круп по содержанию белка является киноа. На 100 граммов этой зерновой культуры приходится 16 граммов белка — практически, как в мясе. Некоторые сорта этой крупы порой содержат все 20 граммов.

Поэтому не стоит игнорировать крупы. Это несправедливо.

by Laitr Keiows via Wikimedia Commons

Яйца

В одном яйце содержится шесть граммов белка, кроме того, белок яиц считается наиболее полезным и самым высокоусвояемым. В них содержатся витамины В12 и D, оказывающий положительное воздействие на костную ткань.

Для многих спортсменов яйца стали неотъемлемой частью рациона, как самый главный продукт в списке поставщиков белка. По мнению диетологов, больше всего полезных веществ сохраняют яйца, сваренные всмятку.

Кисломолочные продукты

Кисломолочные продукты содержат не только много белка, но и являются основным источником кальция. Самые главные продукты, в которых белка больше, чем обычно — творог и сыр с низким содержанием жира.

Запомните! Чем жирнее эти продукты, тем меньше в них остается белка.

Кроме сыра и творога не стоит забывать и про йогурты, которые не только насыщают питательными веществами, но и содержат полезные бактерии, нормализующие пищеварение.

А также

Белки, хоть и в небольшом количестве, содержатся в кабачках, спарже, авокадо, инжире, брюссельской капусте, картофеле, ржаном хлебе из муки грубого помола и в макаронах из твердозерновых сортов муки.